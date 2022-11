Takeoff dei Migos è stato ucciso a colpi di pistola. Il trapper stava giocando a dadi insieme al suo compagno di band Quavo, quando è rimasto coinvolto in una sparatoria. Takeoff è morto sul colpo.

Takeoff dei Migos ucciso a colpi di pistola: cos’è successo

L’episodio ha avuto luogo alle 2:30 del mattino a Houston, in una sala bowling nella quale si trovava insieme a Quavo. Improvvisamente qualcuno è entrato e ha cominciato a sparare, colpendo a morte Takeoff e ferendo altre due persone che sono state portate immediatamente all’ospedale.

Per il momento non è possibile risalire all’identità degli assalitori. La notizia è stata riportata da TMZ e ripresa dal Guardian. Quavo è rimasto illeso. Ignoti, per il momento, i motivi della sparatoria.

Takeoff aveva 28 anni e dal 2008 faceva parte dei Migos insieme a Quavo e Offset, già marito dell’artista Cardi B che nel 2020 ha presentato l’istanza di divorzio.

Chi era Takeoff

Nato Kirshnik Khari Ball a Lawrenceville il 18 giugno 1994, Takeoff ha trascorso il tempo con Quavo e Offset fino alla fondazione del Polo Club nel 2008, con il quale ha cominciato a rappare.

Lo stesso anno il Polo Club ha cambiato il suo nome in Migos. Con i Migos Takeoff ha pubblicato il primo mixtape Juug Season nel 2011 e il primo album Young Rich Nation nel 2015. L’ultimo disco dei Migos è Culture III, uscito nel 2021.

Khari Ball ha pubblicato anche un album da solista, The Last Rocket, nel 2018 oltre ai singoli Intruder e Last Memory. Takeoff e Quavo hanno pubblicato anche un disco congiunto, Only Built For Infinity Links, uscito nel 2022.

Nell’ultimo presunto scatto dei Migos pubblicato su Clashmusic, Takeoff si trova su un aereo insieme ai compagni di band. Dall’Italia, anche Sfera Ebbasta ha reso omaggio al trapper ucciso.

