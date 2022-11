In attesa del prossimo Black Friday, che si terrà venerdì 25 novembre 2022, vi segnaliamo quest’oggi un’incredibile offerta su Amazon del bellissimo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro. L’orologio intelligente del colosso sudcoreano è disponibile all’impedibile prezzo di 359 euro (invece di 499 euro di listino) nella versione italiana, nel colore Black Titanium e connettività Bluetooth. Insomma, si tratta dell’occasione giusta per sfoggiare al vostro polso questo straordinario dispositivo, venduto e spedito da terzi, cui prezzo si è avvicinato tanto al minimo storico. Presenta un design elegante e al tempo stesso accattivante.

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è resistente all’acqua fino a 5ATM (si trova sia la certificazione IP68 che la somiglianza agli standard militari MIL-STD-810H), con un quadrante più duro fatto di cristallo di zaffiro e risulta 1,6 volte più resistente ai graffi; anche il suo aspetto è indistruttibile, con la cassa da 45mm in Titanio Nero o Grigio per resistere a qualsiasi tipologia di colpo. Il display AMOLED (con risoluzione di 450 x 450 pixel) è davvero straordinario e integra la funzione always-on protetto dal vetro zaffiro. Per quanto riguarda i sensori, presenta i seguenti: grazie al nuovo e potente Samsung BioActive controlla e monitora la frequenza cardiaca, la salute cardiovascolare per rilevare frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite, il sensore di temperatura, l’accelerometro, il barometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico ed il sensore di luminosità.

Offerta Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth 45 mm Orologio Smartwatch,... Tracciamento del percorso GPS: la nuovissima funzione Route Workout...

Batteria a lunga durata: dai il massimo sapendo che il tuo orologio...

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro sfrutta una batteria da 590mAh e consente due giorni di autonomia con utilizzo anche intenso, ma senza always-on attivo, e un giorno e mezzo con l’always-on. Con la nuovissima funzione Route Workout , l’orologio fitness vi consente di importare percorsi di allenamento in formato GPX dal vostro smartphone al wereable, e sincronizzarli sulla vostra mappa di allenamento. Inoltre, lo smartwatch fitness tracker tiene traccia delle fasi del sonno per aiutare a creare abitudini più sane e per identificare il vostro tipo di sonno. Insomma, si tratta di una vera bomba da non farsi scappare, sia per la qualità con cui è costruito, sia per la mega offerta proposta.

