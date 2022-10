Arriva in radio il singolo inedito Mano Ferma di Alex. Il brano è stato scritto da Alex insieme a Fabrizio Fusaro e Saverio Grandi, ed esce su etichetta 21co. Il nuovo singolo anticipa i prossimi appuntamenti dal vivo di Alex, che sono anche i primi della sua carriera. Il cantante, infatti, si esibirà nei club nel mese di novembre per due appuntamenti che si terranno rispettivamente a Roma il 9 novembre a Milano il 23 novembre.

Reduce dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Alex è sempre stato uno degli allievi più apprezzati della scuola per la categoria del canto ma se l’è dovuta vedere con Luigi Strangis, a cui è poi andata la vittoria finale del programma e della categoria musicale.

Poco male: per entrambi si è aperto un percorso intenso, a suon di live e canzoni da registrare in studio, sotto la guida attenta della nuova etichetta 21co. Adesso per Alex è giunto il momento di tornare in radio con un brano inedito che apre la strada al prossimo album.

Il nuovo singolo di Alex si intitola Mano Ferma ed è un pezzo particolarmente emozionante che deriva dal sentimento amoroso: “La parola ‘amore’ nasconde tante emozioni al suo interno, in “MANO FERMA” l’emozione che fuoriesce è quella dell’amore che rimane, come se il primo sguardo durasse per sempre”, spiega Alex.

Mano Ferma di Alex segna l’avvio di un nuovo percorso, dopo l’ep d’esordio Non Siamo Soli, che lo porterà verso nuova musica.

Testo Mano Ferma di Alex

Stare dentro ai margini

non mi viene bene

però magari insieme

non fai vedere l’ora

di chiedere sulla schiena

così da ricordarmi ancora che

tu ci sei per me

Perché ho la mano ferma

solo se la tieni tu

condivideremo un’ora

fino a non distinguerci più

guardiamoci continuamente

anche se il cielo viene giù

quando si è rovinato tutto ed è rimasto niente

avrò la mano ferma

solo se la tieni tu

Con te riesce l’impossibile

accendiamo il fuoco

anche se adesso piove

se vuoi te lo ripeto ancora

magari chi lo sa si avvera

quando chiudi gli occhi sogno che

tu ci sei per me

Perchè ho la mano ferma

solo se la tieni tu

condivideremo un’ora

fino a non distinguerci più

guardiamoci continuamente

anche se il cielo viene giù

quando si è rovinato tutto ed è rimasto niente

avrò la mano ferma

solo se la tieni tu

Sai un giorno ciò che ami finirà

ma tornerà in un altro modo

con un altro modo

Perchè ho la mano ferma

solo se la tieni tu

quando si è rovinato tutto ed è rimasto niente

avrò la mano ferma

avrò la mano ferma

solo se la tieni tu

I concerti di Alex:

9 NOVEMBRE ROMA – ATLANTICO

23 NOVEMBRE MILANO – FABRIQUE

