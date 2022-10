Con l’inizio di una nuova serie di We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twiych, Twitter e Red Ronnie Tv, torna lo spazio dedicato ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

Oggi accendo i riflettori su due ragazze: Elisabetta Perversi, milanese, e Anna Iorio in arte Sorgente, la cantautrice pellegrina.

Elisabetta Perversi We Have a Dream 11.10.22

Elisabetta Perversi, è una cantante e cantautrice di Milano.

Frequenta nel 2001 l’Accademia musicale “F. Gaffurio” a Lodi, seguendo il corso di canto moderno con l’insegnante Barbara Giargiana che continua a seguire negli anni successivi anche privatamente.

Nel 2012 scrive il suo primo brano in lingua inglese “Who am I?” che esce come singolo.

Nel 2013 inizia lo studio del Voice Building Method di Valentina Buttafarro.

Nel corso degli ultimi anni approfondisce lo studio dei cantautori italiani e nel 2017 scrive le sue prime canzoni in italiano.

Collabora per qualche anno con il pianista Andrea Spilinga nella composizione dei brani.

Nel 2018 è tra gli autori premiati dalla “Fondazione Estro Musicale” di Milano.

Nel 2019 è tra i finalisti del Tour Music Fest di Mogol e il testo della sua canzone “La macchina del tempo” viene pubblicato sulla rivista di Aletti Editore, CET Scuola Autori di Mogol, edizione 2019.

A luglio 2019 esce il suo primo singolo in italiano “La macchina del tempo” autoprodotto con Andrea Spilinga.

L’11 gennaio 2021 in uscita il suo nuovo singolo “Senza navigatore” prodotto sempre da Andrea Spilinga.

Parallelamente inizia la collaborazione con il produttore Leonardo Falasco che porta alla realizzazione del suo primo EP.

Il 19 novembre 2021 esce “Facciamo finta” singolo che anticipa l’uscita dell’EP dal titolo “Blalalala” prevista per il 14 gennaio 2022. Il brano è scritto in collaborazione con Leonardo Falasco. Elisabetta è autrice del testo e Leonardo della parte musicale. Il videoclip del brano, che esce il 3 dicembre 2021, viene realizzato dal regista Stefano Aletto.

Il 4 febbraio esce il secondo video del brano “L’uomo di plastica” (brano contenuto nell’EP) realizzato dallo studio RKH di Torino.

Durante l’estate porta live il suo progetto in un tour di teatri. Attualmente sta lavorando alla stesura di nuovi brani sempre in collaborazione con Leonardo Falasco.

Anna Iorio Sorgente – We Have a Dream 4.10.22

Anna Iorio in arte Sorgente nasce in un cerchio quando la sua anima senza saperlo riceve una delle prime indicazioni della sua missione di vita: quello di essere traghettatrice attraverso la voce di amore, preghiera e canto. Occorrono molti anni prima di comprendere il suo compito nel mondo, e molto cammino, ancora in corso, per levare le sue credenze, i suoi bisogni e le sue aspettative di mezzo.

Dopo aver intuito a soli 25 anni che la sua vita non poteva passare tra le lancette di un orologio senza cuore, decide di dedicarsi al viaggio per scoprire se stessa, seguendo sogni, talenti vocazioni. Un’inquietudine di fondo tra gioie e bufere interiori che solo attraverso il canto possono gridare senza fare male, l’accompagnano in un modo ora discreto ora invadente. La ricerca di un posto nel mondo si traforma via via in esplorazione. Il vero cammino non è raggiungere una meta, ma permettere al viaggio stesso di rivelare una mappa..quella dei tesori che la vita ci dona dal momento che veniamo al mondo. Ogni canzone che Sorgente canalizza, trasforma il viaggio stesso in una musica che tocca il cuore e porta risveglio.

Sorgente non è la somma delle sue esperienze, è l’esperienza stessa, che trasforma la realtà attraverso la cura del pensiero e della parola, che apprende a tornare responsabile della propria vita, che accende ogni giorno la propria vocazione.

Ma non può esistere da sola e fine a se stessa, sente la chiamata del servizio e si fa portatrice di messaggi di risveglio.

Tra le sue creazioni (cd) pubblicate “ Il Movimento dell’Anima ” (autoprodotto), “ Queens of Roses ” (prodotto da Firstline Studio), “ To the sky ” (co-prodotto con Tony Bowers ed ultima uscita il singolo “Buen Camino” (autoprodotto).

Nel 2019 intraprende il Cammino di Santiago, durante il quale si ritrova in un viaggio di nozze mistico con se stessa. In questa occasione nascono i versi scirtti e pubblicati in “Km Zero – Diario di una Pellegrina. Pensieri e parole sul Cammino di Santiago”.

Nel 2021 vanno in onda su Youtube 12 puntate di “Voce che dà voce “, un format per raccontare la realtà dagli occhi di chi la guarda.

Inoltre chiude casa, e si dedica all’esplorazione del Km Zero. Quel luogo dove si ritiene che sia la fine del mondo.

In questo luogo si prepara a divenire pellegrina, vivendo tra le Isole Canarie, Granada, Ibiza e l’Italia, in cammino nellla geografia dell’anima. Grazie a questo “vagamondare” nasce il “Manuale per il pellegrino dell’anima” pubblicato sul suo blog.

Negli 2021 ispirata dall’incontro con il Noièiosono scrive “Ritorno dal Mare”, in collaborazione con Druga Andrea Franchi, che viaggia live in molte terre italiche in occasione degli eventi di Barbara Banco. Inoltre dal 2018 collabora con “La Grande Via” con concerti e prestando la voce nel film “La foresta di Perle” di Enrica Bortolazzi.

Nell’estate 2022 inaugura un Tour in Bici “Cantautrice Pellegrina” da Firenze a Roma, pedalando da un concerto all’altro. La sua formula è “Il Valore lo decidi tu! con piena fiducia che il valore siamo proprio noi, e maggiormente ne siamo consapevoli, maggiormente possiamo essere un flusso di abbondanza e amore. Certa che dall’altra parte della sponda ci sia un mondo nuovo tutto da creare!

Sorgente porta la sua musica e i suoi cerchi in molte terre italiche ed europee.

E’ in uscita il suo nuovo videoclip “Who’s Driving?” un brano di richiamo al risveglio di coscienza nei confronti del pianeta in cui viviamo. Un sollecito a passare dalla delega alla responsabilità. Sorgente è testimone di un mondo che non obbedisce e né disobbedisce. Semplicemente Crea.

