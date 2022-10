I Samsung Galaxy S23 verranno presentati il prossimo febbraio, ma sappiamo già possiamo provare a prevedere le specifiche tecniche che li contraddistingueranno. Yogesh Brar su Twitter ha fatto il punto della scheda tecnica che potrebbe caratterizzare il modello standard del prossimo top di gamma del colosso di Seul, che si equipaggerà di uno schermo sAMOLED da 6.1 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, sarà spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno (probabilmente non espandibile, come accade ormai da un po’ di tempo).

Android 13 con la One UI 5 sarà il sistema di riferimento del Samsung Galaxy S23, che monterà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP (OIS), un ultra-grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 10MP. La fotocamera frontale includerà un sensore singolo da 10MP.

Samsung Galaxy S23

(rumoured)



– 6.1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

– Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

– Front Cam: 10MP

– 8GB RAM

– 128/256GB storage

– Android 13, OneUI 5

– 3,900mAh battery, 25W wired, 15W wireless charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 18, 2022

La batteria dovrebbe presentare una capacità di 3900mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W (wireless a 15W). Un dispositivo, come potete vedere, ben equilibrato, che potrebbe colpire molti più utenti di quanti si possa adesso immaginare. Sapevamo che il prodotto avrebbe presentato caratteristiche simili e che non sarebbe andato al di sotto di quanto il pubblico si aspetta. Staremo a vedere se la scheda tecnica che vi abbiamo appena menzionato sarà rispettata del tutto dai fatti che verranno o se ci saranno delle variazioni al momento non preventivabili. A voi un Samsung Galaxy S23 in versione standard con quelle specifiche tecniche descritte dal leaker di cui sopra potrebbe interessare in qualche modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto: saremo felici di rispondervi a nostra volta per dirvi cosa pensiamo del prodotto, che ricordiamo verrà presentato non prima del prossimo febbraio.

