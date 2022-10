Petra 2 non va in onda oggi, 17 ottobre. Inutile piazzarsi su Sky nella presenza di assistere ad un’altra indagine di Petra e il suo Monte perché quello che troverete è il nulla cosmico. Purtroppo la serie italiana con Paola Cortellesi dura sempre molto poco e anche la seconda stagione era formata da quattro episodi che si sono conclusi la scorsa settimana e questo significa che fino a quando non ci sarà Petra 3 dovremo rimanere a bocca asciutta.

Al momento non vi è conferma ufficiale di un rinnovo della serie e non sappiamo se e quando inizieranno le nuove riprese in quel di Genova, quello che sappiamo è che il successo è sotto gli occhi di tutti e che in molti hanno lamentato la ‘piccola durata’ della serie, questo basterà per spingere Sky ad optare per una terza stagione più lunga?

L’unica ad essersi pronunciata su Petra 3 è la regista Maria Sole Tognazzi che in un’intervista a Tvserial.it, si è detta più che disposta a realizzare nuovi episodi anche se l’ultima parola spetterà a Sky e, naturalmente, ai due protagonisti che dovranno far coincidere il lavoro sul set con il resto dei loro impegni. Petra non è a rischio cancellazione ma dovremo attendere la comunicazione ufficiale per capire se nella prossima primavera Paola Cortellesi tornerà sul set con il suo lungo cappotto e i suoi nuovi casi oppure no.

Petra 3 potrebbe non andare in onda prima dell’autunno 2024 o, addirittura, l’anno dopo, tutto dipenderà dalla durata e dall’inizio dei presunti lavori dei nuovi episodi. La serie continuerà a rimanere su sky in attesa di capire se andrà in onda in chiaro e il successo che riuscirà a portare a casa.