Oggi segnalo due cantautrici: Sabrina De Mitri, pugliese della Valle D’Itria, ed Erica Taci, fiorentina

SABRINA DE MITRI – We Have a Dream 27.9.22

Sabrina è una sassofonista italiana, cantautrice, compositrice, One Woman Band, street artist, presentatrice radiofonica, scrittrice, performer teatrante, direttrice artistica ed educatrice, con sede in Valle d’Itria. Dopo numerose collaborazioni ed esibizioni nei più validi festival europei, pubblica nel 2020 il suo primo album solista, “Timeless”, auto-prodotto e registrato live durante il tour estivo del 2019.

L’estate 2021 vede l’uscita del suo nuovo singolo “Flow”ed un tour come One Woman Band, costellata da collaborazioni con artisti e artiste di diverse estrazioni e discipline: circo, danza, acrobazie, giocoleria, poesia, teatro ed arti grafche.

L’autunno invece le regala la pubblicazione del suo prima romanzo breve all’interno dell’antologia “La Stanza dei Nottambuli”, per le edizioni I libri di Mompracem. Il 22 Aprile 2022 vede la pubblicazione del secondo singolo “the Moon”, un anno che ha in serbo tante sorprese.

ERICA TACI – We Have a Dream 4.10.22

Erica Taci, nasce a Firenze il 06/11/1998, vive a Borgo San Lorenzo (FI).

Si affaccia alla musica fin dalla tenera età di 5 anni e scopre di avere la necessità vitale di scrivere e comporre continuamente testi, sia in inglese (che sente come seconda lingua) che in italiano, e melodie al pianoforte.

Capisce con gli anni che questo nasce dal bisogno di colmare un vuoto, purtroppo non conosce suo padre e cresce con sua madre e sua sorella.

Dai 13 ai 18 anni frequenta corsi di canto e un corso di scrittura con Grazia di Michele.

A 14 anni vince il suo primo concorso di canto, grazie al voto del pubblico. Nel 2017 :

contattata da X FACTOR UK per un’audizione all’O2 Arena (Londra) per sostenere l’audizione

contattata da X FACTOR Italia, e recatasi a Milano per sostenere l’audizione

proseguimento del concorso BIM MUSIC NETWORK

contattata da AMICI e sostenuta l’audizione di AMICI negli studi di

mediaset a Roma

Semifinali Nazionali del concorso BIM MUSIC NETWORK

Semifinalista di Area Sanremo presso Palafiori di Sanremo

con un suo Inedito Italiano ”Pioggia”, è stata scelta come canzone della settimana in Belgio, Radio Prima Liegi

Nel 2018:

Meeting Internazionale dello Spettacolo

Semifinalista concorso Musica è presso Milano

Finalista Una Voce Per L’Europa

Semifinalista Castrocaro

Casting per il programma Take me out

Ha partecipato alla prima edizione di Iband su LA5 come cantante con il gruppo V Elemento

Uscita del singolo”ComeAltalene”,inrotazioneradiofonica,molte interviste radio, votata da All Music Italia con 6 1⁄2 . Intervista con Fare Music.

E’ stata scelta dal giornalista Giancarlo Passarella per condurre e intervistare la giornata svoltasi presso la Sala Oriana Fallaci (Firenze), il 181 ° pegaso dell’ANC Carabinieri.

Ha condotto insieme al Giornalista Giancarlo Passarella, la conferenza stampa della presentazione del ”Festival del Cinema D’Indonesia” al cinema La Compagnia di Firenze.

Nel 2019:

Audizioni per The Voice

Audizioni per Amici

Area Sanremo

Uscita del singolo ”Acqua Pura”, in rotazione radiofonica, interviste, articoli.

Il video di ”Acqua Pura” è stato proiettato il 25 Novembre durante il Festival ”Non C’è Differenza” al Teatro Scientifico di Verona

Nel 2020:

Durante la pandemia ha aderito a:

Concerti live per il Mei Meeting

Innumerevoli concerti Live a scopo benefico per Rockol, All music italia, la Nazionale italiana cantanti

Ha collaborato per alcuni brand su instagram: Cocunat e PhoneLoops

Provinata da Marcello Balestra per Phenoomena

Audizioni per Fenix EntertainmentVincitrice della prima puntata del Tim Party Talent per la giuria (J-ax, Lodovica Comello, Carlo Verdone, Ksenia, direttori Sony Music (Diego Quaglia, Stefano Karakotch).

Finalista al concorso Tim (Tim Party Talent) in collaborazione con Sony music.

Terza classificata al Tim party talent per la giuria (J-ax, Lodovica Comello, Carlo Verdone, Ksenia, direttori Sony Music (Diego Quaglia, Stefano Karakotch).

Per la durata del concorso Erica è rimasta sempre al primo posto nella classifica popolare su Tim Party.

Finalista al concorso Je so Pazz ( a cui poi non ha aderito per motivi personali)

Passata alla fase due del concorso New York Canta (ancora in corso)

Video Intervistata dal Teatro Ariston di Sanremo, a cura di Maurizio

Ferrandini, per la rubrica Alle cinque della sera. 2021

Master con Francesco Facchinetti

Collaborazione con ASL TO3 servizio IESA – Una canzone per l’inclusione

– con il brano Acqua pura

collaborazione con A casa di Nina, i brani vengono utilizzati a scopo terapeutico

Casting AllTogether Now

Casting Rai “Tocca a te!”

Uscita singolo “Senza Senso” (10 Giugno)

Evento con Random (7 Luglio)

“Senza Senso” Passaggio di distribuzione con Visory Records (13 Agosto)

Inizio anno Accademia Isola degli Artisti

Collaborazione con THEGASPERSTORE

Uscita singolo “Nero Seppia” distribuzione Visory Records (19 Novembre)

2022:

Uscita singolo “Aria Compressa” distribuzione Visory Records (28 Gennaio)

Casting Rai “BellaMà”

17 Giugno apertura del concerto di Roberta Giallo

19 Agosto Seconda Classificata al “Viareggio Music Festival”

12 Settembre Inizio del Programma “BellaMà” come Opinionista, in diretta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì su Rai2 dalle ore 15:15 alle 17:20.

Semifinalista al concorso “bussola oggi”

Attualmente è molto seguita sui social network, Instagram, Facebook e Tiktok

raggiungendo più di 100 mila follower.

Continua a scrivere inediti in Italiano e Inglese.

