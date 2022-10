Il cast di Outlander 7 ha già preso forma: Starz ha annunciato il ritorno di diversi membri del cast originale nella prossima stagione, oltre a cinque nuovi arrivi che si uniranno ai volti storici della popolare serie tratta dai romanzi best-seller di Diana Gabaldon. Le riprese dei nuovi episodi sono in corso in Scozia, in vista del debutto nel 2023.

Nel cast di Outlander 7 tornano Graham McTavish, che riprende il ruolo di Dougal MacKenzie, lo zio di Jamie che ha ucciso poco prima della battaglia di Culloden, Nell Hudson nel ruolo di Laoghaire Fraser, l’ex moglie di Jamie e madre di Marsali, Steven Cree nel ruolo del Vecchio Ian Murray, il padre del giovane Ian e cognato di Jamie, Andrew Whipp nel ruolo di Brian Fraser, il padre di Jamie, Layla Burns nel ruolo di Joan MacKimmie, la sorella di Marsali e la figliastra di Jamie, e Lotte Verbeek nei panni di Geillis Duncan, l’ex amica diventata nemica di Claire e compagna di viaggi nel tempo degli anni ’60.

Al cast di Outlander 7 si uniranno diversi nuovi interpreti, tra cui Gloria Obianyo (già vista in Dune) nel ruolo di Mercy Woodcock, una donna nera libera che affronta le difficoltà della vita nell’America coloniale, Rod Hallett (The Last Kingdom) nei panni di Benedict Arnold, il famigerato soldato rivoluzionario diventato traditore, Chris Fulton (Bridgerton) nel ruolo di Rob Cameron, una nuova conoscenza di Roger e Brianna, Diarmaid Murtagh (Vikings) nei panni di Buck MacKenzie, il figlio illegittimo di Dougal MacKenzie e Geillis Duncan, e l’antenato di Roger, un ruolo precedentemente interpretato da Graham McTavish nella quinta stagione. Questo lungo elenco di nomi si unisce alle nuove aggiunte precedentemente annunciate, ovvero Charles Vandervaart come William Ransom, Izzy Meikle-Small come Rachel Hunter e Joey Phillips come Denzell Hunter.

C’è da segnalare nel cast di Outlander 7 un’operazione di recasting: Kristin Atherton (Shakespeare & Hathaway) entra in scena come Jenny Murray, la sorella di Jamie e la madre del giovane Ian, un ruolo originariamente interpretato da Laura Donnelly nelle prime tre stagioni del dramma.

Ovviamente non possono mancare nel cast di Outlander 7 i volti simbolo della serie: Caitriona Balfe e Sam Heughan sono la coppia pilastro dello show, Claire e Jamie Fraser, Sophie Skelton e Richard Rankin sono Brianna e Roger MacKenzie, David Berry è Lord John Grey, John Bell è Young Ian, Caitlin O’Ryan è Lizzie Beardsley, Josiah è Keziah, mentre Paul Gorman interpreta entrambi i ruoli dei gemelli Beardsley.

Nell’annunciare il completamento del cast di Outlander 7, Matthew B. Roberts, showrunner, scrittore e produttore esecutivo, ha commentato così il prossimo imminente capitolo della saga di Starz, che sarà costituito da ben 16 episodi.

Una delle tante gioie della nostra storia epica è l’elemento del viaggio nel tempo che ci permette di rivisitare alcuni dei nostri personaggi preferiti in tempi e luoghi diversi, e siamo entusiasti di dare il bentornato a così tanti volti familiari per la settima stagione. Oltre al nostro cast di ritorno, siamo anche entusiasti di accogliere diversi nuovi attori nella famiglia Outlander e non vediamo l’ora di presentarli ai fan nella nostra lunga stagione.

