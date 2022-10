Mark Caltagirone e Marco Bellavia hanno avuto occasione di battere Lino Guanciale seguendo un copione già scritto sin dalla settimana scorsa quando la fiction Sopravvissuti è stata battuta in termini di ascolti sin dall’avvio. Il pesce puzza dalla testa e se già nella prima puntata la fiction di Lino Guanciale non ha convinto il pubblico di Rai1 se non solo per il cast (che non riesce a tirare da solo il carretto), il calo era già certo e il Grande Fratello Vip non poteva far altro che peggiorare le cose piazzando in prima serata una piangente Pamela Prati che torna a parlare del finto promesso sposo, Mark Caltagirone.

Mentre lei spiegava ancora una volta come si è lasciata abbindolare (se prendiamo per buona la sua versione) con un finto fidanzato e dei bambini che non esistevano, la fiction di Rai1 colava a picco non senza polemiche, ma davvero la colpa è di Lino Guanciale? Siamo sicuri di no alla luce del successo ottenuto dalle repliche de La Dama Velata ma forse quello che la Rai non ha messo in conto è che il suo pubblico non è molto propenso a serie più misteriose che magari avrebbero fatto meglio su Rai2.

Il vero pomo della discordia è proprio Grande Fratello Vip che quest’anno ha il coltello dalla parte del manico, almeno per adesso, per via della storia di Marco Bellavia, che ieri sera è ‘tornato’ nella casa con un messaggio per i suoi ex compagni, e per Pamela Prati. Non è detto adesso che gli autori vogliano rinunciare ad un 20% di share assicurato e questo significa che queste due storie potrebbero essere sfruttate fino all’osso con tanto di invitati per un contraddittorio, siamo destinati a vivere un altro Mark Caltagirone bis?

Lo scopriremo al prossimo scontro tra reality e fiction intanto ieri sera Lino Guanciale ha portato a casa 2.753.000 spettatori pari al 15.1% di share mentre il Grande Fratello Vip ha segnato 2.730.000 spettatori pari al 20.9% di share (per via della messa in onda xxl).