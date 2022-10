CBS sta per regalare al pubblico un crossover a tre di NCIS, NCIS: Los Angeles e NCIS: Hawai’i: per la prima volta lo storico procedurale incontra gli altri due spin-off insieme, in un evento tv speciale previsto per il prossimo gennaio negli Stati Uniti.

Il crossover a tre di NCIS, NCIS: Los Angeles e NCIS: Hawai’i vedrà i personaggi della serie originale unire forze con gli agenti del primo spin-off in assoluto dello show, Los Angeles, e dell’ultimo in ordine di tempo, Hawai’i, ovvero la nuova serie con una squadra guidata per la prima volta da un’agente donna, Jane Tennant (interpretata da Vanessa Lachey).

Si tratta del primo crossover a tre di NCIS nella storia del longevo e popolarissimo franchise: l’evento tv vedrà gli agenti di ogni singola squadra dei tre polizieschi combattere un sicario altamente qualificato. L’appuntamento su CBS per gennaio è stato lanciato tramite i canali social ufficiali di NCIS: la notizia è stata accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico, sebbene in molti abbiano manifestato il dispiacere per l’assenza nel progetto di crossover dell’altra serie spin-off NCIS: New Orleans, che è stata cancellata da CBS lo scorso anno.

L’annuncio del primo crossover a tre di NCIS si rivolge direttamente al pubblico che chiedeva appunto di unire le forze in scena tra le tre squadre dell’NCIS.

In Italia il primo crossover a tre di NCIS non andrà in onda prima del 2023, quando NCIS e NCIS: Hawai’i torneranno in onda in prima tv su Rai2.

