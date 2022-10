Nemmeno a farlo apposta, nella serata in cui il Grande Fratello Vip va allo scontro con Sopravvissuti, la nuova fiction con Lino Guanciale, nella casa scoppia il Marco Bellavia gate. Per due giorni non si è parlato che dell’abbandono del conduttore e della reazione dei suoi coinquilini rei, in un primo momento, di non averlo capito e, in un secondo, di aver gioito per la sua uscita di scena. Alfonso Signorini apre la serata parlando di una pagina di televisione che sarà difficile da cancellare ma annunciando seri provvedimenti a cominciare proprio da Ginevra Lamborghini che viene squalificata e punita per le sue parole sul bullismo.

“Ginevra ti aspetto in studio, quando si prende un tram in faccia, l’unica cosa è imparare che serva a te e alla tua vita. È solo una lezione da portare a casa. Questo non è l’unico provvedimento. Ad avere sbagliato sono più persone, la tua affermazione non può essere giustificata. Intanto esci perché è successa una cosa veramente ignobile”

La serata è andata avanti con l’analisi della situazione, il momento in cui Marco Bellavia ha chiesto alla redazione di voler lasciare il gioco scusandosi con tutti per questa sua decisione. Infine, Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi vengono chiamati in super led da Alfonso Signorini che annuncia altri provvedimenti:

“Non è che vuoi siete cattivi e gli altri sono bravi, siamo tutti sullo stesso piano, io per primo, però alcune frasi che avete pronunciato hanno profondamente indignato l’opinione pubblica. Non sono frasi gravissime come quella di Ginevra, per questo non si parla di squalifica, ma sono frasi che abbiamo ricevuto ripetutamente, hanno provocato un movimento di rivolta popolare. Ed è per questo che il GF ha deciso che il vostro comportamento si è spinto troppo oltre, e dato che è il pubblico che si è indignato, sarà il pubblico che con il televoto stabilirà chi di voi potrà avere una seconda possibilità”.

A fine serata è proprio Giovanni Ciacci quello che deve lasciare la casa per volontà del pubblico anche se Charlie Gnocchi ha ancora da ridere puntando il dito proprio contro il Grande Fratello reo di aver un po’ confuso le acque con Marco Bellavia. Le uniche note positive arrivano dai giovani della casa che si sono resi conto della gravità della cosa e hanno chiesto scusa. I prossimi a finire alla gogna saranno Gegia e Gnocchi?