A partire dalle 7 di oggi 29 settembre è possibile accedere al sito Universitaly e consultare la graduatoria di Medicina 2022. A differenza di quanto registrato durante il mese di luglio, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo, non sono venuti a galla particolari problemi tecnici per i candidati. Insomma, pare che i server abbiano retto bene tutto sommato e questa è già di suo una buona notizia. Fatta questa premessa, diventa molto importante chiarire alcuni concetti, in modo da approcciare al meglio la tabella in questione. Solo così potremo evitare fraintendimenti vari a medio termine.

Istruzioni su come leggere la graduatoria di Medicina 2022 su Universitaly: cosa sappiamo ad oggi

A tal proposito, occorrono a tutti istruzioni su come leggere la graduatoria di Medicina 2022 all’interno di Universitaly, visto che accanto al nome di ciascun candidato troveremo quattro potenziali diciture. Vale a dire assegnato, prenotato, in attesa e fine posti. Fatte queste premesse, ovviamente chi si ritroverà con la voce “assegnato” avrà la possibilità di scegliere la sede dove proseguire gli studi. Si tratta degli studenti che hanno fatto registrare i punteggi più elevati durante le prove, potendo godere di un beneficio non di poco conto.

In seconda battuta, troviamo chi viene etichettato come “prenotato“. Ci riferiamo ai candidati che nella graduatoria di Medicina 2022 risultano dentro e, di conseguenza, potranno iscriversi a questa facoltà. Tuttavia, per scegliere una sede specifica, senza assegnazione automatica, dovranno attendere lo scorrimento del “ranking” in relazione a coloro che possono godere di una corsia preferenziale. In terzo luogo, ci sono coloro che risultano “in attesa“, ovvero in bilico tra l’essere dentro o fuori in base alle decisioni di chi li precede.

Nessuna speranza, invece, per coloro che nella graduatoria di Medicina 2022 leggono “fine posti“.