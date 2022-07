Era tutto sommato abbastanza prevedibile che oggi sarebbero spuntate difficoltà questa mattina con Universitaly, considerando il fatto che ogni anno al momento dello start per l’iscrizione ai Test di Medicina spuntano anomalie varie. Lo stesso è avvenuto anche oggi 4 luglio, visto che qualcuno non riesce a portare a termine la procedura secondo quanto affermato sui social. Dunque, oggi il tema va affrontato in modo diverso rispetto a dieci anni fa, quando ci siamo concentrati sui punti di debolezza di un sistema ritenuto da alcuni troppo chiuso con le normative vigenti.

Cosa sappiamo su Universitaly ed iscrizione ai Test di Medicina 2022 oggi: la situazione aggiornata

Quali sono le informazioni trapelate fino a questo momento per quanto riguarda Universitaly ed iscrizione ai Test di Medicina 2022? Fondamentalmente, si riesce ad accedere alla piattaforma e ad avviare la procedura per finalizzare la propria iscrizione ai suddetti test. Si tratta di uno step cruciale per tutti coloro che ambiscono ad accedere a questa facoltà, sin dal primo anno. Per non parlare di coloro che non ce l’hanno fatta negli anni scorsi e che, arrivati a questo punto, intendono fare un altro tentativo. Insomma, una giornata molto calda per tanti candidati in giro per il Paese.

Proprio questo trend, evidentemente, ha innescato un sovraccarico dei server che al momento non si riesce a gestire. O, quantomeno, non si riesce a fare al 100%. Insomma, la sensazione è che tutto possa migliorare gradualmente, con la possibile di procedere correttamente all’iscrizione per i prossimi Test di Medicina 2022 oggi. Magari già in mattinata, quando la mole di accessi alla piattaforma Universitaly potrebbe iniziare a calare. Vedremo come andranno le cose, dopo i primi riscontri della mattinata.

Anche voi registrate problemi con Universitaly e l’iscrizione ai Test di Medicina 2022? Fateci sapere.