Roger Federer ha detto addio al tennis giocando la Lever Cup con i tennisti più forti del mondo. Le partite, tutte di altissimo contenuto tecnico, sono diventare un commosso omaggio a Roger Federer campione amatissimo da tutti. Roger Federer è certamente tra i più forti tennisti all-time; per alcuni è il più forte. Roger Federer ha conquistato vittorie e slam vantando un albo d’oro strepitoso (leggi di più)

Medaglie e trofei arricchiscono la sua bacheca ed esaltano i tifosi di Roger Federer. Il suo valore tecnico è sublime, i suoi movimenti pura poesia ed il rovescio incrociato un capolavoro di perfezione. Aver visto giocare Roger Federer è un privilegio assoluto per chi ama il tennis. Sarà molto difficile che appaia sulla scena un atleta con la sua armonia, la sua eleganza, la sua padronanza del gioco specialmente sull’erba di Wimbledon torneo del quale è re indiscusso.

Con la racchetta e la pallina, Roger Federer è riuscito a compiere magie sbalorditive, ha piazzato colpi che mai prima d’ora s’erano ammirati su di un campo di tennis, ha mantenuto l’egemonia per un tempo lunghissimo con una cura esemplare del corpo, grande dedizione negli allenamenti, profondo rispetto per il pubblico.

Ma l’impresa più importante di Roger Federer, quella che lo sposta dalla storia verso la leggenda, è stata quella di diventare uno sportivo universale amato ed apprezzato in tutto il mondo anche da chi ignorava prima di lui l’esistenza del tennis. E’ questo il segno della grandezza assoluta, la consacrazione dei grandissimi che va ben oltre il numero di trofei vinti.

Roger Federer è ammirato come un uomo meraviglioso per la sua eleganza, il rispetto degli avversari e delle regole, la costante tensione verso la perfezione, la bontà d’animo , l’amore per la famiglia. Tutti vorrebbero un amico come Roger Federer e non soltanto per andarci a giocare una partitella al tennis club sotto casa.

Quando un atleta come Roger Federer sfonda il muro della propria disciplina sportiva diventa un patrimonio dell’umanità e non solo degli sportivi. In epoca recente possiamo senza dubbio accostare Roger Federer a leggende come Alì, Maradona,Bolt, Jordan. Le loro storie sono diverse ma tutti hanno avuto il merito di conquistare il mondo intero da pugile, calciatore, velocista, cestista e tennista.

Buona vita a Roger Federer che adesso comincia il secondo capitolo della sua esistenza difficile come e forse più del primo. Qualsiasi cosa decida di fare, sarà – ne siamo sicuri – un successo.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Musica e spettacoli, Serie Tv e cinema, Tecnologie (leggi di più)