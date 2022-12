Messi e Mbappè saranno i grandi protagonisti della finale di Coppa del Mondo. Il leader dell’Argentina Messi è all’ultimo Mondiale. Il condottiero della Francia Mbappè potrebbe riscrivere tutti i primati della storia del calcio. Una sfida globale quella tra Messi e Mbappè con in palio la Coppa del Mondo, ma anche il Pallone d’Oro ed un piedistallo riservato nella Hall of fame del gioco più popolare del pianeta (leggi di più).

Sarà una finale anomala quella tra Messi e Mbappe’. E’ la prima volta nella storia che il torneo iridato celebra il suo atto finale in inverno ed in Medio Oriente. Ed i due protagonisti Messi e Mbappè sono compagni di squadra nel PSG. Comunque vada la Coppa del Mondo finirà a Parigi , alla corte di quegli emiri miliardari proprietari anche del mondiale di Doha.

Il calcio moderno è alla ricerca di nuovi mercati e quattrini. E questo mondiale , oggi anomalo, potrebbe diventare la norma puntando all’immenso potenziale di India e Cina con miliardi di potenziali tifosi da esaltare con le prodezze di giocatori come Messi e Mbappè.

Per l’argentino Messi il tempo è praticamente scaduto. In questa espansione potrà concorrere solo per lo scampolo finale di una carriera splendida ma non ancora certificata dal sigillo più pregiato che lo renderebbe , per alcuni ma non per tutti, paragonabile a Maradona. Il futuro appartiene al transalpino Mbappè che il suo Mondiale l’ha già vinto e punta al bis consecutivo come Pelè.

Mbappè è il prototipo del calciatore contemporaneo e futuro: fisico colossale, grandissima destrezza, visione di gioco. Mbappè è lo spartiacque tra passato e futuro, l’anello di congiunzione tra quello che il calcio è stato e quello che il calcio diventerà. Tra venti anni tutti i fuoriclasse saranno come lui. Ma oggi la “pulce” può ancora rovinargli la festa.

