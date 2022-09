Woody Allen si ritira ed è la fine di un’epoca del cinema. Il celebre regista, autore di capolavori geniali come Io e Annie, Manhattan, Amore e guerra, Provaci ancora Sam, ha annunciato che abbandonerà i riflettori per dedicarsi ad altro.

Woody Allen, 86 anni, lo ha dichiarato nel corso di un’intervista con il quotidiano spagnolo LaVanguardia, organizzata in occasione della promozione del suo libro Zero Gravity, una raccolta di racconti che verrà pubblicata in Italia da La Nave di Teseo. Il suo ritiro dal mondo dello spettacolo ha proprio a che fare con la sua volontà di scrivere romanzi, come ha ammesso nell’intervista: “Farò un ultimo film e poi mi ritirerò per scrivere romanzi”.

Woody Allen, vincitore di quattro Premi Oscar, aveva già espresso in passato il suo desiderio di dedicarsi ad altro e di abbandonare il cinema, In quell’occasione si era confidato via social tramite una diretta Instagram gestita dall’attore Alec Baldwin, che il regista ha diretto in Alice, To Rome with Love e Blue Jasmine:

“Probabilmente farò un altro film. Gran parte dell’entusiasmo è sparito ora. Una volta, quando facevo un film, veniva proiettato nei cinema di tutto il Paese. Ora fai un film e rimane in sala per un paio di settimane. Se sei fortunato, sei o quattro settimane. Poi finisci in streaming o sulla tv a pagamento. Per me non è la stessa cosa e non mi piace. Non mi diverto più come prima. Era una bella sensazione sapere che c’erano 500 persone a vederlo. Non so come mi fa stare ora girare un film. Ne farò un altro e poi vedrò come mi sento”.

L’ultimo film che Woody Allen girerà sarà Wasp 22, le cui riprese inizieranno in autunno. A pesare sulla sua decisione di lasciare il cinema potrebbe esserci lo scarso risultato riportato dalla sua ultima fatica, Rifkin’s Festival.

Lo scorso anno sono anche riaffiorate vecchie accuse di molestie alla figlia adottiva Dylan, quando aveva solo sette anni da parte della sua ex compagna, Mia Farrow. Allen ha sempre respinto le accuse e non è mai stato incriminato.

