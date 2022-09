Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid stanno insieme? Secondo Page Six, tabloid americano specializzato in gossip, pare proprio che a Hollywood stia nascendo una nuova coppia. Stando alle fonti, i due sarebbero stati pizzicati durante un after-party della New York Fashion Week a New York City, che si è svolta il fine settimana.

Nelle foto ottenute dal Daily Mail, Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid sembrano a proprio agio mentre si scambiavano dolci effusioni. La presunta nuova coppia sta facendo chiacchierare il popolo dei social soprattutto per l’età di lei: la modella ha 27 anni ed è la prima donna con cui il divo si frequenta ad avere un’età sopra ai 25 (è ormai noto che l’attore preferisca uscire con ragazze non al di sotto di quella soglia).

Secondo le fonti di Page Six, la coppia sembrava essersi isolata dal resto della festa organizzata dall’amico di DiCaprio, Richie Akiva e da Darren Dzienciol, in un loft a SoHo. “Leo era con i suoi amici e Gigi con le sue amiche modelle; tutti si trovavano allo stesso tavolo”, ha raccontato una fonte.

A luglio, si diceva che la star di The Wolf of Wall Street fosse interessata a frequentare la Hadid dopo che i due erano stati visti uscire insieme all’apertura di un club per soli membri a New York. Un’altra fonte ha inoltre svelato di aver visto la coppia uscire insieme nello stesso club un mese dopo, nel periodo successivo alla fine della lunga relazione tra DiCaprio e la modella Camila Morrone (lasciata, guarda caso, quando lei ha compiuto 25 anni).

La rottura tra i due aveva già scatenato gli internauti, che hanno scherzato sulle preferenze del divo hollywoodiano. “Titanic compie 25 anni quest’anno, a quel punto presumo che Leonardo Dicaprio non vorrà più farne parte”, ha ironizzato un utente di Twitter in quel momento. “Non c’è un fenomeno su questo pianeta più affidabile di Leonardo DiCaprio che rompe con le sue ragazze quando loro compiono 25 anni”, ha scritto qualcun altro.

“La star di Wolf of Wall Street sta allargando la sua fascia di età di due anni, dopo essersi guadagnata la reputazione di finire le relazioni con le sue ragazze modelle quando queste raggiungono la meta dei 20 anni”, precisano infine i giornalisti di Page Six, Oli Coleman e Alix Breeden.

Gigi Hadid ha una figlia di 2 anni, avuta con l’ex compagno Zayn Malik.

