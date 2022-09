Il governo degli Stati Uniti pare stia allentando le restrizioni circa la condivisione della tecnologia con le aziende nella lista nera, con lo scopo di mantenere il vantaggio dell’America nella definizione di standard internazionali.

Come riportato da ‘bloomberg.com‘, l’Ufficio per l’industria e la sicurezza del dipartimento del commercio ha emesso una nota che autorizza il rilascio di determinate tecnologie e software quando le organizzazioni deliberano e decidono gli standard (cosa che dovrebbe rispondere al dubbio relativo alla possibilità che le aziende statunitensi saranno tenute ad assicurarsi una licenza prima di condividere la tecnologia “di basso livello” durante tali processi con parti sanzionate, tra cui Huawei Technologies Co.).

Il presidente Trump nel 2019 aggiunse Huawei e un certo numero di sue affiliate non americane ad una lista nera che limita l’accesso del gigante tecnologico cinese ai fornitori statunitensi. La politica, tuttavia, ha portato le società statunitensi a limitare la loro partecipazione alle attività relative agli standard in un momento in cui le società cinesi stanno intensificando gli sforzi per aumentare il proprio peso. Washington rimane preoccupata per il fatto che il governo cinese e le sue più grandi aziende stiano assumendo un ruolo più importante nei gruppi tecnici che determinano il modo in cui la tecnologia è progettata e viene applicata a livello globale, offrendo teoricamente un vantaggio competitivo alle società che gli Stati Uniti considerano minacce alla sicurezza nazionale (cosa che Huawei ha sempre negato di essere). In altre parole, le aziende statunitensi devono essere pienamente coinvolte nelle organizzazioni internazionali di standardizzazione, in particolare laddove gli standard critici, ma a volte invisibili, hanno importanti implicazioni per la sicurezza nazionale e commerciali. Una regola che aiuterà a consolidare la leadership degli Stati Uniti in questi organismi critici.

