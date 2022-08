Alcuni hanno già storto il naso – per troppi le versioni deluxe dei dischi storici sono un abominio – all’annuncio della versione speciale di Revolver dei Beatles, l’iconico disco del 1966 contenente l’immensa Eleanor Rigby e la rivoluzionaria Tomorrow Never Knows.

L’annuncio arriva da Giles Martin, figlio del “quinto Beatle” George nonché storico produttore dei Fab Four, che ha messo mano sulle registrazioni ottenendo i dovuti remix e recuperando outtake, demo e inediti.

Giles Martin non ha nascosto il ricorso a una certa tecnologia avanzata. Revolver dei Beatles, infatti, è un disco precedente a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1968) e per questo fu registrato con una tecnologia diversa.

In quegli anni gli artisti avevano a disposizione un multitraccia a 4 canali, per questo si trovavano costretti a incidere più strumenti in un’unica traccia. Estrapolare le singole parti da una traccia sulla quale sono incisi più strumenti richiede dunque un intenso e millimetrico lavoro.

Giles Martin, tuttavia, ci è riuscito e in questo periodo i lavori sull’edizione deluxe di Revolver dei Beatles sono in corso d’opera. Per realizzare il box set, Giles ha preso contatti con Paul McCartney e ha riferito a NME: “C’è qualcosa di bellissimo nelle demo; le persone posso farsi ispirare scoprendo quali erano gli ingredienti grezzi da cui sono nate le canzone che amano”.

Offerta Revolver (Remastered) Audio CD – Audiobook

09/09/2009 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Di Revolver dei Beatles si scrive tanto ogni anno, da quel 1966: un disco che non fa parte degli album di rottura che sono propri di ogni discografia eccellente. I Fab Four scelsero, piuttosto, l’apertura riempendo i loro brani con intuizioni psichedeliche e sperimentazioni che facevano da strascico al precedente Rubber Soul (1965), in cui le ballate apparentemente sdolcinate – Girl, Michelle – si accompagnavano a vere e proprie sedute di ipnosi, come Norwegian Wood.

La data di uscita dell’edizione deluxe di Revolver dei Beatles verrà comunicata prossimamente.

Continua a leggere su optimagazine.com