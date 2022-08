Sì, era esuberante e spesso si rendeva protagonista di numeri ormai entrati nella storia. Tuttavia in quel 23 agosto 1967 probabilmente nessuno immaginava che il compleanno di Keith Moon sarebbe finito nel delirio più totale.

Il batterista degli Who, quel giorno, spegneva 21 candeline. Dalla mattina amici e collaboratori lo sommersero di regali, da un minibar portatile a fiaschette per il whiskey. Insomma, Keith iniziò a bere dalla mattina e bevve così tanto da non ricordare come andò la serata.

In quella data, infatti, gli Who erano attesi per un concerto a Flint, nel Michigan. Dopo lo show si radunarono all’hotel Holiday Inn, intorno alla piscina. Keith, visibilmente su di giri, bighellonò intorno alla tenuta e notò una Lincoln Continental parcheggiata in pendenza, proprio in direzione della piscina dell’albergo.

Nel 1972, durante un’intervista a Rolling Stone, raccontò tutto:

“Sono saltato dentro la prima macchina che ho trovato, che era una Lincoln Continental nuova di zecca. Era parcheggiata su una lieve pendenza e quando tolsi il freno a mano, iniziò a scivolare in avanti“.

La pendenza dava proprio sulla recinzione dell’Holiday Inn. Quando Keith Moon disinserì il freno a mano, la Lincoln Continental partì e prese velocità. Keith non fece niente, bensì restò a guardare divertito dall’interno dell’abitacolo. L’auto finì dritta all’interno della piscina, con il batterista ancora al suo interno.

“E l’acqua entrava ovunque, da sotto i pedali, spruzzando dai finestrini”, ricordò Keith a Rolling Stone USA. Poi, però, si accorse del pericolo: “Sapevo che se mi fosse preso il panico, avrebbe vinto lui”.

In un attimo di lucidità e consapevolezza, Keith Moon riuscì ad abbandonare l’abitacolo e riemerse dall’acqua. In mutande e completamente fradicio, tornò al party ma lì trovò lo sceriffo che lo attendeva. Moon tentò la fuga, ma mentre cercava di darsi alla macchia scivolò e si ruppe i denti.

In un primo momento pochi credettero a questa storia, ma la conferma arrivò anche dal frontman Roger Daltrey che riferì che per quella bravata di Moon ricevettero un conto di 50mila dollari, oltre all’obbligo di risarcire il proprietario della Lincoln Continental.

Last but not least, gli Who furono banditi da Flint e da tutti gli Holiday Inn del mondo.

Continua a leggere su optimagazine.com