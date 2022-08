L’addio di Laura Pausini a Piero Angela sui social, nel giorno della scomparsa del divulgatore e conduttore tv: “Italiano di cui sarò fiera sempre”. La cantante di Solarolo lascia il suo saluto a Piero Angela, condividendo l’annuncio del figlio Alberto. A lui l’ingrato compito di comunicare al mondo del web che il suo amato padre è scomparso all’età di 93 anni.

Laura Pausini non è stata l’unica a condividere in rete un messaggio per Piero Angela. A lei si sono aggiunti numerosi esponenti del mondo della musica, quella musica che lo stesso Angela ha sempre amato. Lo hanno salutato, tra gli altri, i Pinguini Tattici Nucleari, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Annalisa, Francesca Michielin, Alessio Bernabei e tanti altri se ne aggiungeranno nel corso della giornata.

C’è chi ha condiviso l’annuncio di Alberto Angela sulla scomparsa del padre, chi ha voluto spendere anche qualche parola, chi lo ha ricordato attraverso il suo storio programma, Superquark.

Il saluto di Laura Pausini a Piero Angela è tra i più sinceri. Sui social la cantante condivide la sua ammirazione per il divulgatore e lascia le sue condoglianze per la famiglia. Scrive: “Riposa in Pace caro Piero Angela, un uomo che ha sempre avuto tutta la mia stima e ammirazione, un italiano di cui sarò fiera per sempre. Condoglianze a tutta la famiglia con sincero affetto”.

Paola Turci ha parlato di un grande dispiacere e i Pinguini Tattici Nucleari hanno ricordato le serate a guardare Superquark da bambini. La morte di Piero Angela lascia un grande vuoto, non solo ne cuore di coloro che con lui hanno condiviso le gioie della vita, ma anche nel quotidiano di tutti gli appassionati che lo hanno sempre seguito in televisione, apprendendo dai suoi programmi di divulgazione culturale.

Continua a leggere su optimagazine.com.