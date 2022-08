La moglie di Piero Angela rinunciò a tutto per amore. Una storia lunga 65 anni, un colpo di fulmine. Lui aveva 24 anni e lei 18. Da quel momento si sono amati giorno per giorno, finché la morte non li ha separati, ma solo in questa vita. Piero Angela è morto oggi lasciando un grande vuoto nel cuore dei suoi tanti spettatori e di chi lo ha conosciuto. Incolmabile il vuoto che lascia nella vita del figlio Alberto e in quella della moglie, Margherita Pastore.

“Tra noi è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Per me ha rinunciato alla carriera di ballerina classica”, raccontata Piero Angela a proposito della sua bellissima storia d’amore. Quando i due si sono conosciuti, lui aveva già avviato la sua carriera da giornalista; lei invece era una promessa de La Scala di Milano, aspirava a diventare prima ballerina. Ma ha mollato tutto.

Ha rinunciato a coronare il suo sogno pur di non separarsi dal suo Piero, costretto a trasferirsi a Parigi, dove ha lavorato come corrispondente del TG1. Erano gli anni ’50 e Piero Angela era già un collaboratore della Rai. Su quella stessa rete, nel 1995 avrebbe poi ideato e condotto il programma di divulgazione scientifica e culturale Superquark.

“Senza mia moglie, i suoi consigli e il suo incoraggiamento, non avrei raggiunto i miei traguardi. Dietro i programmi, i libri, i miei mille viaggi c’era sempre lei, discreta e al tempo stesso critica”, ha dichiarato il divulgatore e conduttore tempo fa a proposito della donna silenziosamente al suo fianco per tutta la vita.

Piero Angela e Margherita Pastore si sono sposati nel 1955 e hanno avuto due figli. Ad Alberto – quello che ha seguito le orme televisive del padre – è toccato l’arduo compito di comunicare sul web la scomparsa dell’amato Piero.