Al via la prevendita dei biglietti per Tim Music Awards, all’Arena di Verona a settembre. L’evento andrà in scena in due giorni a Verona e sarà trasmesso su Rai1. Le date sono quelle del 9 e del 10 settembre 2022, l’appuntamento è con tanti big della musica italiana, pronti a scaldare l’anfiteatro scaligero, il tempio della musica in Italia.

Le stelle della musica nostrana si danno appuntamento all’Arena di Verona dove venerdì 9 e sabato 10 settembre infiammeranno il pubblico presente. I biglietti per Tim Music Awards 2022 sono disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola. Disponibili biglietti tradizionali e pacchetti vip che includono servizi aggiuntivi.

In entrambe le date, l’evento inizierà alle ore 21.00.

Prezzi dei biglietti per Tim Music Awards all’Arena di Verona

I prezzi dei biglietti per Tim Music Awards 2022 sono in vendita a partire da 69 euro per un posto nella platea numerata di categoria 1, quella più vicina al palco. La platea di categoria 2 è disponibile al prezzo di 65 euro. La poltroncina numerata di categoria 1 è in vendita al prezzo di 60 euro per posto, mentre quella di categoria 2 a 55 euro.

La gradinata parte da 38 euro per un posto nel settore con visibilità limitata laterale ed arriva a 49 euro (categoria 1). La gradinata di categoria 2 è disponibile al prezzo di 45 euro e quella di categoria 3 a 38 euro.

I pacchetti vip per i Tim Music Awards sono in vendita al prezzo di 239 euro per Gold package che include i seguenti servizi:

Un (1) biglietto nei posti migliori di PLATEA Cat.1.

– Accesso esclusivo alle prove.

– Un (1) Pass laminato e cordino da collezione.

– Un (1) tour poster numerato limited edition creato esclusivamente per gli acquirenti del pacchetto.

– Un (1) posto auto per ciascun ordine effettuato.

– Un (1) invito per accedere all’hospitality dedicata pre-show (dalle 19:00 alle 20:30) e welcome desk riservato.

Il servizio catering (standing buffet) include: aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino.

– Accesso preferenziale tramite ingresso dedicato.

– Hostess e cameriere a disposizione.

– Servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show: tourpackages@friendsandpartners.it

L’ingresso non sarà garantito dopo le ore 20.00 per esigenze televisive.

