Gli ultimi episodi di Delitti in Paradiso 11 e Professor T vanno in onda mercoledì 10 agosto, su Rai2. Entrambi i crime si prenderanno una piccola pausa settimana prossima, ma andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte con l’episodio 11×03 di Delitti in Paradiso dal titolo L’ultimo volo. Ecco la sinossi, così come riportata sulla guida tv Rai:

Neville indaga sulla misteriosa morte del fondatore di una famosa società, avvenuta durante un lancio con paracadute da un aereo. La vittima è stata trovata pugnalata e impigliata tra i rami di un albero.

Nel cast di Delitti in Paradiso 11: Ralf Little nel ruolo di Neville Parker; Don Warrington è Selwyn Patterson; Élizabeth Bourgine è Catherine Bordey; Joséphine Jobert è Florence Cassell; Tahj Miles interpreta Marlon Pryce; Shantol Jackson è Naomi Thomas; Ginny Holder è Darlene Curtis.

A seguire, l’episodio 1×03 di Professor T intitolato Tigre contro tigre, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il professore si trova coinvolto in un caso con ostaggi ed assume il comando delle negoziazioni nonostante la Polizia non gliel’abbia chiesto.

Nel cast di Professor T: Ben Miller nel ruolo del professor Jasper Tempest; Emma Naomi nel ruolo della detective Lisa Donckers; Barney White nel ruolo del detective Dan Winters; Andy Gathergood è Paul Rabbit; Sarah Woodward nel ruolo di Ingrid Snares; Juliet Aubrey è Christina Brand; Frances de la Tour è Adelaide Tempest.

Delitti in Paradiso 11 e Professor T non andranno in onda il 17 agosto. Si tratta ovviamente di una breve pausa, e le due serie torneranno su Rai2 già da mercoledì 24 agosto, salvo variazioni.

Sia Delitti in Paradiso 11 che Professor T. sono disponibili anche in streaming via Raiplay: ogni episodio viene reso fruibile sulla piattaforma Rai per una settimana, subito dopo la messa in onda in chiaro su Rai2.

Continua a leggere su optimagazine.com