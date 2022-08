Adriano Celentano e Claudia Mori festeggiano 58 anni di matrimonio. Il Molleggiato condivide un post video e alcuni pensieri d’amore per la donna che è al suo fianco ormai da tutta la vita. Si scelsero come marito e moglie il 14 luglio 1964, optando per un orario decisamente fuori dal comune: le 3 del mattino.

Lo fecero per avere un po’ di intimità e scoraggiare i fotografi a recarsi sul posto. Numerosi i reporter che li seguivano letteralmente da settimane nella speranza di intercettare il loro momento speciale. Sono trascorsi 58 anni da quel momento e, seppur in ritardo rispetto alla data precisa, Adriano Celentano condivide il suo amore per Claudia Mori sui social. Lo fa attraverso un video su Instagram e attira i migliori commenti. Per tanti rappresentano“la coppia più bella del mondo”.

58 anni fa, nella chiesa di San Francesco di Grosseto, Adriano Celentano e Claudia Mori promisero davanti a Dio e alla Legge di amarsi per sempre, un momento ricordato sulle note del brano Io non ricordo (da quel giorno tu), scritto da Giuliano Sangiorgi e datato 2013. Queste le parole che Celentano sceglie per celebrare 58 anni di amore con Claudia Mori, colonna sonora di un video che ripercorre alcuni dei loro migliori momenti come coppia.

Foto inedite e baci appassionati, nel video il trionfo di un amore longevo destinato a durare per sempre.

“Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene… e in attesa di attaccare qualcuno o forse TUTTI, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli…”, si legge nel video. Per Celentano, il post affettuoso nei confronti di sua moglie rappresenta anche una pausa dai numerosi post sulla politica, di cui è pieno il suo account.