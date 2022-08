Da un po’ di tempo non avevamo notizie da parte di Giusy Buscemi e in molti hanno capito che questa sua assenza fosse in realtà dovuta al parto ma la conferma è arrivata solo poco fa. Con la prima foto social di Elia Maria Michelini, Giusy Buscemi ha annunciato di aver partorito lo scorso 31 luglio per la sua gioia, quella del papà e dei suoi fratellini.

La stessa attrice scrive: “Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 é venuto alla luce Elia Maria Michelini!!! Che Dono immenso la Vita!

E quante emozioni! I fratelli sono super felici..Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”.

Eccolo scatto postato poco fa su Instagram:

Proprio qualche giorno la Buscemi ha dato i suoi ultimi esami all’Università condividendo la sua gioia con i fan ma rimandando la tesi a quando avrà tempo tra figlio in arrivo, il piccolo Elia Maria Michelini, il volersi rimettere in forma e il ritorno sul set, molto probabilmente quello di Un Passo dal Cielo 7 visto che ha parlato di set dolomitico.

Ma chi è il marito di Giusy Buscemi?

Il marito di Giusy Buscemi è Jan Michelini, classe 1979, figlio di Alberto, giornalista ed esponente di Democrazia Cristiana e Forza Italia. Dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione di Massa e Cinema, ha debuttato nel mondo dello spettacolo grazie ad alcune pubblicità diventando poi la spalla di alcuni grandi registi come Pupi Avati, Ron Howard e Mel Gibson. In Italia è noto perché è sua la firma di alcune fiction come Don Matteo, Un passo dal cielo e I medici.

I due si sono conosciuti proprio sul set di Don Matteo e da allora non si sono più lasciati. Si sono sposati nel 2017 e dal loro matrimonio sono nati già Caterina Maria, nel 2018 e Pietro Maria, nel 2019.