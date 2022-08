Debutta Hudson and Rex 4 su Rai3, nuova stagione del remake canadese del celebre Il Commissario Rex. Dalla seconda serata di venerdì 5 agosto, andranno in onda gli episodi della quarta stagione, al momento l’ultima della serie tv.

Al centro delle vicende c’è l’investigatore Charlie Hudson e il suo compagno di avventure a quattro zampe: Rex, un pastore tedesco. Insieme i due lavorano per consegnare criminali alla giustizia.

La quarta stagione di Hudson and Rex (composta da 16 episodi) sarà trasmessa ogni venerdì con un episodio a settimana, sempre in seconda serata.

Si intitola Subdolo inganno l’episodio 4×01 che vedremo stasera, di cui vi riportiamo la sinossi, così come pubblicata sulla guida tv Rai:

La squadra è chiamata su una scena del crimine fuori St John’s. Si tratta di una giovane coppia probabilmente uccisa da i due killer Sid e Nancy. Inizialmente è questa la pista che segue la squadra, considerati anche gli avvistamenti, ma presto scoprono che l’omicidio è legato a qualcuno del posto. Il sospetto viene alimentato da un agente della polizia che accusa il nipote del capo della polizia.

Hudson and Rex 4 su Rai3 torna in onda venerdì 12 agosto con l’episodio 4×02. Quando una popstar in difficoltà viene sospettata di aver ucciso il suo fidanzato, l’indagine della squadra scopre le lealtà distorte che si formano quando i legami personali incontrano le illusioni provocate dalla fama.

Nel cast della serie tv: il cane poliziotto Diesel vom Burgimwald che interpreta il pastore tedesco Rex; John Reardon è il detective Charlie Hudson; Mayko Nguyen è Sarah Truong; Kevin Hanchard è il sovrintendente Joseph Donovan; e Justin Kelly nel ruolo di Jesse Mills.

Tutti gli episodi delle passate stagioni sono disponibili gratuitamente su RaiPlay. L’appuntamento con Hudson and Rex 4 su Rai3 è per le 23:15 circa.

