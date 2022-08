Perché Lee Ryan dei Blue è stato arrestato. I motivi sono da ricongiungersi a “comportamenti intimidatori”, che l’artista ha manifestato a bordo di un volo diretto da Glasgow a Londra. Il cantante è stato fermato in aeroporto, appena atterrato. Lì è stato trattenuto dalle forse dell’ordine per diverse ore. Poi è stato rilasciato.

Stando alle prime ricostruzioni, Lee Ryan dei Blue è stato arrestato per aver reagito al rifiuto del personale di volo di servirgli alcolici. L’accusa nei confronti del cantante inglese è quella di “reato di ordine pubblico”. Una prima ricostruzione dei fatti è disponibile sui media inglese che hanno riportato l’accaduto.

Stando a quanto si apprende, Lee Ryan ha perso il controllo a bordo di un volo che da Glasgow lo stava portando a Londra. L’artista ha chiesto che gli venissero serviti alcolici durante la tratta e in seguito al rifiuto da parte del personale a bordo, si sarebbe alzato con tono minaccioso rifiutando di tornare al proprio posto nonostante i solleciti.

Il The Sun riporta, inoltre, che l’artista avrebbe trascorso 12 ore in prigione. Una volta fermato in manette all’aeroporto di Londra, infatti, Lee Ryan non sarebbe per niente rimasto calmo adottando comportamenti intimidatori nei confronti del personale di terra, disturbando gli addetti ai lavori aeroportuali.

Lee Ryan dei Blue è stato arrestato, dunque, a seguito di più atteggiamenti che si configurano nei reati di ordine pubblico. In seguito rilasciato, i guai per Lee Ryan potrebbero non essere finiti. Le autorità inglese, infatti, indagheranno sul caso e non sono esclusi ulteriori provvedimenti. Seguiranno aggiornamenti.