Lee Ryan lascia i social dopo il coming out: cosa è successo? L’idolo dei Blue, che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo dichiara di essere bisessuale e poi lascia i social.

Erano tanti i sospetti a proposito della bisessualità di Lee Ryan ma fino a questo momento l’artista non aveva confermato né smentito le voci sul suo conto. Ha deciso di farlo adesso e ha attirato l’attenzione dei social, anche di qualche hater di troppo che lo hai insultato pesantemente. Da qui, la decisione di abbandonare momentaneamente i social: non fanno per lui.

“Potrei iniziare a identificarmi in un bambino alieno, in una stella, in un seme. Tutto tranne che umano. Per favore rispettate i miei desideri”, le parole di Lee Ryan che dichiara di essere bisessuale. Poi un post con una caption in cui si scusa e spiega che questo posto, ovvero i social, non fa per lui.

“Sorry but this place just isn’t for me. I’m too happy being happy to live here, hope this sums it up nicely. To all my fans, I love you and I’ll see you soon xx”, le sue parole. Saluta i fan con affetto, si scusa per la decisione di lasciare e scrive di amarli. “Ci vediamo presto”, conclude.

Il motivo? Perché Lee Ryan lascia i social dopo il coming out

Un commento: “Non pensi che quello che hai scritto sia un po’ insensibile verso i tuoi fan non binari?“, chiede un follower e Lee Ryan perde le staffe, sentendosi attaccato fuori luogo e senza alcun motivo.

Lee Ryan intendeva solo sfogarsi e non voleva offendere nessuno. “Questo ti offende? Te la prendi con me quando volevo soltanto dire che non amo gli umani! E tu sei proprio l’esempio del perché odio le persone umane”, ha detto. Poi ha preso una pausa dai social.