Lee Ryan multato per eccesso di velocità. Il cantante dei Blue ha ricevuto una multa qualche giorno fa per aver superato il limite di velocità. L’ammenda ammonta a 1.500 sterline che l’artista ha già spiegato di non poter pagare.

“Non ho soldi”, ha dichiarato. Non sta tenendo concerti e non sta guadagnando. A causa dello stop agli eventi imposto dalla pandemia covid-19 ha esaurito tutti i suoi risparmi e non potrà pagare la multa.

Lee Ryan è stato accusato di aver guidato ben oltre il limite di velocità in due occasioni diverse e il totale delle due multe è pari a 1.500 sterline che il cantante è costretto a corrispondere.

L’artista però ha spiegato che al momento non si trova nella condizione economica di poter pagare quanto richiesto. In collegamento dalla Spagna, dove si è adesso stabilito, Lee Ryan ha spiegato la sua condizione economica attuale alla corte: “Semplicemente non ho i soldi… non ho niente… non sto lavorando. Hanno interrotto i concerti. Non ho concerti”.

Lee Ryan ha poi aggiunto che sta sentendo molto gli effetti della pandemia dovuta al Coronavirus. Lo stop ai concerti in tutto il mondo non è stato di certo di giovamento per le sue finanze. Il cantante, idolo delle teenagers negli anni 2000 con il gruppo dei Blue, sta adesso affrontando un momento di ristrettezze economiche.

Nell’ultimo anno ha dovuto far fronte alle spese quotidiane esclusivamente con i suoi risparmi. Non ha ricevuto ulteriori pagamenti in quanto non ha potuto esibirsi in nuovi concerti.

Durante la pandemia, Lee Ryan ha esaurito tutti i fondi a sua disposizione e adesso si trova in difficoltà. Da parte dei magistrati di Peterborough, luogo in cui ha presto la prima multa nell’agosto 2020, ha ricevuto anche il divieto di guidare ancora nella stessa location per un anno.

Adesso però il cantante deve saldare i suoi debiti con la giustizia e pagare una multa di importo pari a 1.500 sterline.