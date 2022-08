Un grande successo e tanti ospiti sul palco del Jova Beach Party a Barletta. Continua la tournée estiva di Jovanotti tra le spiagge d’Italia e si balla a suon delle sue hit anche a Barletta. Due gli appuntamenti che hanno accolto migliaia di fan nelle serate del 30 e del 31 luglio 2022 con tanti amici sul palco, pronti a duettare con Lorenzo.

Jovanotti ha infatti accolto sul palco del Jova Beach Party a Barletta l’amico Gianni Morandi, con il quale ha duettato anche al Festival i Sanremo 2022. Ma non solo: c’era anche Biagio Antonacci. Uno dei momenti più divertenti e coinvolgenti, almeno a detta dei presenti, è stato invece quello con Checco Zalone, maestro della comicità.

In Puglia non poteva mancare poi la voce dei Negramaro: anche Giuliano Sangiorgi si è unito alla festa di Jovanotti a Barletta. Il tour prosegue fino a settembre, quando è atteso l’ultimo appuntamento a Milano, Aeroporto di Bresso.

“Jova Beach Party è una roba da matti, e infatti chi ci viene impazzisce e chi non c’è non lo saprà mai”, le parole di Jovanotti nel presentare il suo secondo Beach Party. Ed è proprio questo il suo tour, unico, sulle spiagge della penisola: giornate intere di puro divertimento da trascorrere in relax con tanta buona musica.

Di seguito i migliori momenti del Jova Beach Party a Barletta:

Le prossime tappe del Jova Beach Party

Dopo il doppio concerto in spiaggia a Barletta, il tour prosegue secondo il seguente calendario:

5 e 6 agosto 2022 Fermo, Lungomare Fermano

12 e 13 agosto 2022 Roccella Jonica (Rc), Area Natura Village

19 e 20 agosto 2022 Vasto (Ch), Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 agosto 2022 Castel Volturno (Ce), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 settembre 2022 Viareggio (Lu), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022 Bresso-Milano, Aeroporto