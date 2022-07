Ci avete chiesto le disponibilità su TicketOne per i i biglietti per Blanco a Gallipoli, in concerto al Parco Gondar. Facciamo chiarezza tra l’effettiva disponibilità di ticket online e la recente condivisione dell’artista sui social, che nelle scorse ore ha invitato ad acquistarli.

Numerosi sono coloro che hanno visto la storia dell’artista su Instagram, in cui si parlava di nuove disponibilità per i biglietti per Blanco a Gallipoli, Parco Gondar. C’era un link a TicketOne, ove effettuare l’acquisto. Accedendo a quella pagina, però, si visualizza il messaggio del sold out. L’evento ha fatto registrare il tutto esaurito in prevendita.

Ci avete chiesto se su TicketOne sono ancora in vendita biglietti per Blanco a Gallipoli, Parco Gondar. Nel momento in cui scriviamo, i biglietti non sono disponibili in prevendita su TicketOne, sono esauriti. Erano in vendita al prezzo di 34,50 euro per posto unico non numerato in piedi, l’unico che la location può offrire agli spettatori di Blanco.

Perché non è più possibile acquistare biglietti nonostante la segnalazione delle nuove disponibilità da parte del cantante? Nel momento in cui Blanco ha condiviso l’annuncio, effettivamente erano in vendita una mancia di ticket, andati letteralmente a ruba. Adesso, dunque, TicketOne segnala nuovamente il sold out e il 30 luglio non è più possibile acquistare i biglietti per Blanco a Gallipoli, Parco Gondar.

L’evento è in programma per il 4 agosto alle ore 21.30 e non è da escludere quindi che nuovi biglietti possano essere messi in prevendita nelle prossime ore.

Cosa fare dunque se si vuole andare al concerto di Blanco a Gallipoli? Innanzitutto l’invito è quello di monitorare TicketOne, che potrebbe rendere disponibili altri pacchetti di biglietti, ma in numero estremamente ridotto.

Il secondo consiglio è quello di monitorare FanSale, la piattaforma che consente la compravendita di biglietti tra fan in caso di impossibilità a partecipare al concerto.