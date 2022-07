Perché Katy Perry si trova a Capri? La cantante è stata avvistata di recente sull’isola e non era da sola. Katy Perry si trovava infatti con l’attore italiano Michele Morrone ma è da escludere ogni ipotesi relativa ad un flirt. Il dubbio si è inizialmente insinuato ma ben presto è stato smentito.

Tra la cantante Katy Perry e l’attore Michele Morrone non c’è una storia d’amore. I due non si stanno nemmeno frequentando, come invece aveva ipotizzato qualcuno sui social. I motivi della visita di Katy Perry in Italia sono infatti da ricercare tra i suoi impegni lavorativi, ma non hanno nulla a che fare con la musica e con i concerti.

Allora perché Katy Perry si trova a Capri e in compagnia di un affascinante attore nostrano? Esclusa l’ipotesi del flirt estivo e di ogni sorta di frequentazione, sono da escludere anche gli impegni musicali dell’artista che non si trova in Italia né per live o ospitate né per incidere brani e album in studio.

Eppure la visita di Katy Perry nel nostro Paese riguarda motivi lavorativi, ma di altro genere. Katy Perry si trova a Capri per realizzare uno spot televisivo per Dolce e Gabbana.

Co-protagonista dello spot – al fianco della cantante – sarà proprio Michele Morrone, anche lui scelto dal brand di moda per la promozione dei prossimi prodotti. La campagna che vede protagonisti Katy Perry e Michele Morrone dovrebbe essere presentata il prossimo autunno. Entrerà in alta rotazione televisiva ma sarà disponibile anche online.

I dettagli sullo spot in fase di realizzazione sono ovviamente top secret, non resta che attendere che arrivi sul piccolo schermo!