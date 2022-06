Con Katy Perry testimonial per Just Eat si rinnova l’intera piattaforma. L’ultimo volto noto per lo spot del popolare servizio di delivery è stato Snoop Dogg, ma nell’ultimo mese la rinnovata campagna Did Somebody Say ha il volto della popstar di I Kissed A Girl.

Katy Perry testimonial per Just Eat

Forse una scelta obbligata, quella di Katy Perry. La popstar è infatti solita indossare riferimenti al cibo quando entra in scena, e soprattutto nel video del singolo Bon Appétit interpretava proprio un prodotto industriale destinato ai consumatori.

Il suo rapporto costante col cibo ha fatto sì che fosse il volto perfetto per la nuova campagna promozionale di Just Eat. La popstar si fa consegnare dolci, sushi, spaghetti, pizza e altre leccornie sulle note di Did Somebody Say, il jingle scelto per lo spot.

Per l’azienda, questo è un modo per festeggiare l’approdo in 19 nuovi mercati con altre 20 lingue del mondo. Just Eat, infatti, è finalmente disponibile in Germania, Slovacchia, Polonia, Paesi Bassi, Israele, Romania, Belgio, Lussemburgo, Austria e Bulgaria.

Did Somebody Say

Dietro il brano che accompagna lo spot c’è lo stesso team che aveva collaborato con l’azienda per il jingle di Snoop Dogg, ma non solo.

Katy Perry ha partecipato alla scrittura e alla composizione del brano insieme a Kris Pooley e McCann London. Il video della pubblicità è firmato da Dave Meyers, già regista per i videoclip dei precedenti singoli Swish Swish e Firework.

L’entusiasmo dell’azienda

Susan O’Brien, vicepresidente del marchio Just Eat, ha espresso entusiasmo per la collaborazione con la popstar:

“Katy Perry porta un potere da star senza precedenti e la sua natura divertente si abbina perfettamente alla nostra. È la partnership perfetta per continuare a costruire la connessione istintiva tra Just Eat e la gioia della consegna del cibo”.

In più occasioni, in effetti, Katy Perry ha rivelato di far spesso ricorso al delivery.

