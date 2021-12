When I’m Gone di Katy Perry e Alesso è arrivata, e non ha deluso le aspettative. I due artisti hanno unito le loro forze per dare vita a questo singolo che coniuga l’elettropop con le vibrazioni dell’amore, su un testo che parla di lontananza scandito sul beat che strizza l’occhio alla dance e alle produzioni più commerciali di Katy Perry.

When I’m Gone si apre con la voce dell’artista di Santa Barbara e continua tra pad, synth e grancassa ossessiva, il tutto alleggerito da atmosfere che accompagnano l’ascoltatore in un trip essenziale e delicato nonostante le forti dinamiche. La popstar e il DJ hanno progettato il pezzo nel 2020, stando a quanto dichiarato da entrambi a Zane Lowe per Apple Music. Il DJ l’aveva contattata per proporle di lavorare insieme sulla bozza da lui preparata. Nel frattempo Katy Perry era già al lavoro per preparare la residency Perry Playland che terrà a Las Vegas fino al 19 marzo 2022. Superati gli indugi, i due hanno realizzato il brano.

Per Katy Perry è il secondo singolo del 2021 dopo Electric, il singolo presentato insieme alla colonna sonora di Pokémon 25, mentre per Alesso si tratta della quinta release dopo Leave A Little Love, Going Dumb, Chasing Stars (con Marshmello e James Bay) e Somebody To Use. Per l’occasione il DJ italo-svedese ha elogiato le abilità di songwriting di Katy Perry: “La adoro, è una perfezionista decisa”.

L’ultimo disco di Katy Perry è Smile (2020), e recentemente la popstar ha omaggiato i Beatles con la cover di All You Need Is Love in collaborazione con l’associazione benefica Gap che ha destinato un dollaro ad ascolto per la raccolta fondi Baby2Baby con lo scopo di fornire assistenza e cibo ai bambini poveri.

Di seguito il testo e la traduzione di When I’m Gone di Katy Perry e Alesso.

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But it won’t be for long, you’ll see

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But no one’s gonna feel like, feel like

Thought it would be easy

Easy to forget me

Let go of the memories (Ah-ah-ah-ah)

Now your bed is empty

And you’re wakin’ up sweating

I’m still in your wild dreams

Late nights, callin’ me, callin’ me

Do anything to keep me close

Well, you should know it’s gonna be, gonna be

So hard for you to let me go

When I’m gonе, I’m never really gonе

You think you’re movin’ on

But it won’t be for long, you’ll see

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But no one’s gonna feel like, feel like

Me on top of you

Touch you like I do

No, you’ll never forget

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But no one’s gonna feel like, feel like

You’re chasin’ the danger

It’s just in your nature

Look for me in strangers (Ah-ah-ah-ah)

All these pretty faces

No one can replace it

I’m always your favorite

Late nights, callin’ me, callin’ me

Do anything to keep me close

Well, you should know it’s gonna be, gonna be

So hard for you to let me go

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But it won’t be for long, you’ll see (When I’m gone)

When I’m gone, I’m never really gone (Never really gone)

You think you’re movin’ on

But no one’s gonna feel like, feel like (No one’s gonna feel like me)

[Post-Chorus]

Me on top of you

Touch you like I do

No, you’ll never forget

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But no one’s gonna feel like, feel like (Like me)

When I’m gone

When I’m gone