La dieta chetogenica, che negli ultimi anni è diventata molto diffusa tra le persone che mirano a perdere peso attraverso un’alimentazione controllata, si basa sull’assunzione minima di carboidrati. Si tratta di un’idea di nutrizione che è agli antipodi con quella mediterranea, ritenuta da sempre la dieta più sana e bilanciata.



Quale di queste die diete è più sana? E quale più completa dal punti di vista della nutrizione?



Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto un gruppo di ricercatori che hanno realizzato uno studio pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition. La ricerca prende in esame 33 persone affette da diabete o prediabete, sottoposte per 3 mesi al regime di dieta chetogenica e per 3 mesi alla mediterranea. Gli studiosi hanno tenuto sotto costante controllo la loro puntualità nel seguire correttamente il regime alimentare, il peso, il livello di zucchero nel sangue e gli indicatori di rischio cardiovascolare.



Alla fine del periodo di test, i è giunti al risultato che entrambe le diete hanno migliorato allo stesso modo la situazione glicemica e hanno portato a una perdita di peso più o meno analoga.



Ciononostante lo studio ha potuto decretare la dieta Mediterranea vincitrice. Dall’esame dell’effetto che le due diete hanno avuto sul livello di grasso nel sangue, è emerso che la dieta chetogenica provocava un aumento di LDL, colesterolo cattivo del 10%, mentre la mediterranea l’ha ridotto del 5%. I ricercatori hanno però evidenziato che la cheto contribuisce a ridurre i trigliceridi nel sangue in modo più significativo. Ma gli stessi autori hanno dato un peso diverso a trigliceridi e a LDL, individuando in quest’ultimo come fattore più grave per i rischi cardiovascolari.