Dal 1 luglio 2022 sarà possibile inoltrare la domanda di esonero dal canone RAI 2023, diritto che spetta agli over 75 con reddito annuale inferiore agli 8 mila euro, oppure agli utenti che non posseggono un apparecchio con sintonizzatore TV. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, la domanda di esonero può essere inoltrata fino al 31 gennaio del prossimo anno, allegando il modulo di dichiarazione sostitutiva, che potrete scaricare sul sito dell’ente statale, per poi compilarlo ed inoltrarlo a mezzo raccomandata A/R senza busta all’indirizzo “Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22-10121 Torino“.

Precisiamo che, congiuntamente al modulo di dichiarazione sostitutiva, bisognerà allegare il proprio documento di identità in corso di validità, per dare modo all’Agenzia delle Entrate di valutare la richiesta, verificando anche sussistano i requisiti per l’esonero dal canone RAI 2023 (nel caso degli over 75 si procederà ad appurare l’età dell’utente e che il suo reddito annuale sia inferiore agli 8 mila euro; chi, invece, ha dichiarato di non essere in possesso di un apparecchio o di un decoder con sintonizzatore TV potrebbe ricevere al proprio domicilio, nell’anno in cui si è fatto richiesta di esonero, una visita di accertamento da parte di un funzionario dell’ente statale predisposto).

D’altro canto, si può fruire dell’intrattenimento della RAI anche in formato on demand, senza per forza ricorrere all’uso di un sintonizzatore TV: in questo caso, avreste maturato il diritto all’esonero dal canone RAI 2023, e fareste bene a farne relativa richiesta entro il prossimo 31 gennaio nella modalità che vi abbiamo sopra indicato. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

