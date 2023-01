Il canone RAI 2023 si pagherà anche stavolta attraverso la bolletta elettrica, nonostante sia stato dichiarato un onere improprio (l’UE avrebbe stabilito che non è corretto che i cittadini paghino un servizio all’interno di una fattura facente capo ad un altro tipo di servizio). Ci sono casi in cui è possibile richiederne l’esenzione: il termine per ricorrere all’esenzione, però, sta per scadere ed è quindi bene informarsi a dovere sul da farsi. Sappiate che entro il 31 gennaio 2023 dovrete inoltrare un’autocertificazione in cui dichiarate di non possedere alcuna TV in casa.

Non è tenuto a pagare il canone RAI 2023 neppure chi ha compiuto 75 anni ed ha un reddito inferiore agli 8 mila euro l’anno (incluso il coniuge). Allo stesso modo, l’esenzione verrà per gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, oltre che ai funzionari di organizzazioni internazionali, ai cittadini non italiani appartenenti alla Nato di stanza in Italia. Tutti gli altri dovranno pagare il canone RAI 2023, che ricordiamo essere una tassa pari a 90 euro l’anno.

Per richiedere l’esenzione, l’intestatario della bolletta elettrica residenziale dovrà presentare un modello di dichiarazione sostitutiva o un’autocertificazione attraverso la relativa pagina Web, gli intermediari autorizzati (CAF, professionisti, etc.), mediante una raccomandata senza busta da inviare all’indirizzo “Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino” con in allegato un documento di identità in corso di validità o tramite PEC (se sottoscritta attraverso la firma digitale) all’indirizzo “cp22.canonetv@postacertificata.rai.it”. Naturalmente, se l’autocertificazione dovesse non risultare veritiera, e quindi dichiarando il falso, si compie un reato in piena regola e si diventerà perseguibili anche penalmente. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com