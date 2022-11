Il canone RAI resterà una tassa effettiva, peraltro ancora integrata nella bolletta della luce, anche a dispetto di tutto quanto fosse stato detto fino a questo momento (viene considerato un onere improprio da pagare nell’ambito di un’utenza diversa, che fa anche crescere ulteriormente una delle voci della bolletta elettrica, già salata di suo). Si era parlato di abolire il canone RAI, di farlo pagare tramite il 730, sulla tassa della casa ed anche altro, ma sembra proprio che tutto resterà così com’è adesso.

Il canone RAI continuerà ad essere caricato nella bolletta elettrica anche nel 2023: ogni altra decisione sarà rimandata all’anno successivo. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti lo ha da poco reso noto, affermando che le voci circa l’esclusione del canone RAI dalla bolletta elettrica non appaiono fondate alla luce del lavoro istruttorio attualmente in corso. L’accesso ai fondi del Pnrr scaturisce dal rispetto delle normative che legittimano il mercato dell’energia.

L’AGCM pare non aver riscontrato criticità in relazione al pagamento del canone RAI per quanto riguarda l’aspetto della concorrenza del mercato dell’energia, sempre che il versamento risultasse trasparente per gli utenti finali (cosa che si ritiene soddisfatta). Non c’è altro da dire a riguardo: la situazione, allo stato attuale, sembra abbastanza definita: non ci sarebbero le condizioni per estrarre la tassa radiotelevisiva dall’utenza elettrica, almeno per quanto riguarda l’anno prossimo (se ne ridiscuterà probabilmente per il 2024, anche se non è nemmeno detto). Il canone RAI dovrebbe restare incluso nella bolletta elettrica anche nel 2023 (l’obiettivo resta quello di fare fronte all’evasione fiscale favorita dalle precedenti modalità di pagamento): la questione vi preoccupa in qualche modo oppure non vi tange affatto? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso.

Continua a leggere su optimagazine.com