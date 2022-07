Amazon svela il nuovo trailer de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, un epico video che si concentra sui personaggi della guerriera Galadriel e del sovrano elfo Elrond, entrambi apparsi nella trilogia originale.

Ambientato migliaia di anni prima degli eventi della trilogia Il Signore degli Anelli, la giovane Galadriel più giovane sente che il male sta invadendo la Terra di Mezzo: “Tu non hai visto ciò che ho visto io”. Il riferimento è ovviamente a Sauron, il signore oscuro che crea l’onnipotente One Ring, al centro delle storie de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Il trailer de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere offre anche uno sguardo a molti altri famosi abitanti della Terra di Mezzo: nani, umani e Harfoots, una razza di Hobbit, oltre a luoghi simbolo come la città elfica di Gran Burrone. “L’oscurità marcerà sulla Terra”, afferma con tono minaccioso un personaggio.

“Sarà la fine non solo del nostro popolo, ma di tutti i popoli”. In una scena del trailer, Galadriel, coperta di cenere, osserva innumerevoli corpi sospesi in aria in una visione infuocata.

Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

La serie sul Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in varie lingue in più di 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 2 settembre, con un nuovo episodio in uscita ogni settimana.

