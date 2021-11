La serie Il Signore degli Anelli introduce un cambiamento epocale: per la prima volta, un adattamento del franchise di JRR Tolkien non sarà girato in Nuova Zelanda, come da tradizione. Con la seconda stagione già annunciata, lo show di Amazon comincia i lavori di pre-produzione in una nuova location.

Variety scrive che il nuovo ciclo di episodi della serie prequel basata sul vasto lavoro JRR Tolkien sulla Terra di Mezzo, sarà girato in Europa, più precisamente appena fuori Londra, ai Bray Film Studios e a Bovingdon. Ovviamente non saranno le uniche location utilizzate per la seconda stagione, e ci aspettiamo che, prima o poi, la troupe tornerà in Nuova Zelanda.

Secondo Variety, la pre-produzione dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2022. Non sono stati rivelati dettagli specifici sulla trama della prima stagione, ma Amazon ha confermato che la serie seguirà un cast corale di personaggi e si svolgerà durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, un prequel ambientato in migliaia di anni prima degli eventi descritti nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

“Penso che [il trasferimento nel Regno Unito] parli della profondità del talento qui, della sua reputazione e competenza”, ha affermato Dan Grabiner, capo degli originali di Amazon Studios UK. “È una grande produzione. Per far funzionare un’operazione del genere, hai bisogno di persone di livello mondiale che ci lavorino”.

Nel cast della serie Il Signore degli Anelli troviamo Sir Lenny Henry, Morfydd Clark, Peter Mullan, Joseph Mawle e Robert Aramayo. JD Payne e Patrick McKay fungono da showrunner e produttori esecutivi. Nel team ci sono anche Lindsey Weber, Callum Greene, JA Bayona – che è anche il regista della serie – Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado.

L’uscita della serie è prevista il 2 settembre 2022, con gli episodi che saranno disponibili uno a settimana.

Continua a leggere su optimagazine.com.