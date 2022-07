Un meet&greet con aperitivo con LDA a Milano: è tutto vero ed è disponibile per l’acquisto su Amazon. In occasione dei Prime Day 2022 infatti, il colosso aggiunge la sezione riservata alle esperienze e mette in vendita showcase esclusivi ed incontri con alcuni degli artisti più apprezzati del momento.

In vendita anche i posti per assistere allo showcase che Sissi terrà a Milano il 20 luglio, ma al momento non disponibili. Il mettere&greet con aperitivo con LDA è invece in vendita nella giornata del 13 luglio.

Luca D’Alessio, in arte LDA, aspetta i fan per un meet & greet a settembre a Milano. L’esperienza comprende l’ingresso al meet & greet offerto da Prime Day e Sony Music che si terrà il prossimo 8 settembre. Viene inoltre chiarito che i posti per ogni singolo acquisto sono 2: oltre all’acquirente, potrà accedere all’incontro con il cantante anche un accompagnatore per un totale di 2 posti.

Il pacchetto Aperitivo con LDA + CD Autografato LDA Escl. Amazon è in vendita al prezzo di 14,99 euro su Amazon solo nella giornata di oggi e in numero limitato. Acquistandolo si avrà quindi la possibilità di incontrare Luca D’Alessio in due ma anche di ricevere una copia del suo EP d’esordio direttamente a casa con spedizione prime.