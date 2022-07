Il bonus 200 euro è stato erogato a luglio per sostenere il potere d’acquisto degli italiani. Negli ultimi giorni sta avanzando l’ipotesi l’indennizzo possa arrivare anche ad agosto e settembre, per un totale di tre mensilità. Non c’è la ben che minima ufficialità a riguardo, quindi intendiamo spegnere sul nascere tutti i possibili entusiasmi, che potrebbero lasciare il tempo che trovano. Non c’è da esultare per quanto riguarda il possibile stanziamento del bonus 200 euro anche ad agosto e settembre, in quanto, come vi abbiamo appena detto, il Governo dovrebbe eventualmente prima reperire i fondi necessari alla proroga della misura.

Le risorse potrebbero arrivare dalle entrate dell’iva, sicuramente maggiori per via degli aumenti dei prezzi, come pure dal turismo, in crescita quest’anno. Ripetiamo, però, che non abbiamo conferme in tal senso, e che quindi non è il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi: potreste restare delusi. Per quanto riguarda il bonus 200 euro erogato a luglio per alcune categorie, c’è da dire che molte altre lo riceveranno ad ottobre, nel rispetto di alcune condizioni. Il riferimento è a quanti, a giugno 2022, hanno accolto la NASpI o la DIS-COLL, ai percettori della disoccupazione agricola 2021 e delle indennità Covid-19 del medesimo anno ed a tutti i lavoratori che faranno richiesta dell’indennizzo (stagionali o collaboratori domestici), sempre che questi contribuenti non superino il tetto massimo reddituale di 35 mila euro annuali, requisito uguale per tutti ai fini dell’erogazione dell’indennizzo.

Come si è potuto evincere, il discorso relativo all’erogazione del bonus 200 euro anche per i mesi di agosto e settembre è a dir poco confuso, visto che molte categorie, pur avendone formalmente diritto, non riceveranno la mensilità di luglio (finora l’unica prevista) prima del mese di ottobre e solo dopo averne fatto regolare richiesta secondo le modalità indicate.

Continua a leggere su optimagazine.com