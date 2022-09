Il bonus 200 euro per i lavoratori autonomi rischia di sfociare in un click-day, con il rischio che circa 400 mila utenti restino a secco. Le previsioni arrivano direttamente da Confesercenti, che ha affermato quanto grave sia il fatto che tale categoria sia costretta a prendere parte al click-day per l’erogazione dell’indennità. In altre parole, le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo, motivo per il quale molti lavoratori autonomi potrebbero restare senza bonus 200 euro, pur avendone formalmente diritto sulla carta.

Il click-day potrebbe essere in programma per il 15 settembre, anche se nulla è stato ancora definito. Tra l’altro, i 600 milioni di euro che sono stati stanziati dal Decreto Aiuti bis per i lavoratori autonomi sembrerebbero bastare solo per 3 milioni di utenti, ma sono almeno 3,4 milioni i contribuenti che nell’anno 2021 hanno totalizzato un reddito ISEE non superiore ai 35 mila euro e che quindi avrebbero diritto al bonus 200 euro.

Questo significa che più di 400 mila lavoratori corrono il rischio di vedersi tagliati fuori dall’erogazione di un’indennità a cui, invece, avrebbero diritto. La categoria è già molto provata dalla crisi economica vigente: un’iniquità del genere non sarebbe accettabile, speriamo proprio non ci si arrivi per nessun motivo plausibile (immaginate la delusione di chi, pur avendo diritto alla misura anti-inflazione, che ricordiamo già essere stata erogata nel mese di luglio scorso per diverse categorie di utenti, dovesse vedersi negata la possibilità di ottenere la cifra solo perché la sua domanda è pervenuta a chi di dovere in un secondo momento). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

