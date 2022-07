Il bonus 200 euro sarà previsto anche ad agosto e settembre per i pensionati (se ne era già parlato qualche giorno fa in questo articolo dedicato)? Si continua a sperare nella proroga del contributo per i prossimi due mesi, così da far arrivare il sussidio nelle tasche di alcuni altri italiani. L’ipotesi potrebbe rientrare nei piani dell’INPS (si sarebbe discusso anche della possibilità di far diventare la misura strutturale fino alla fine dell’anno, anche se non è affatto detto per adesso). La proroga sarebbe dovuta arrivare dopo l’approvazione del DL Aiuti in programma per la fine di luglio. Le dimissioni di Draghi e la crisi governativa potrebbero aver messo un po’ in discussione quelle che erano le precedenti intenzioni.

Resta da capire cosa ne sarà del Decreto Aiuti e quindi del bonus 200 euro prorogato per agosto e settembre. L’inflazione continua ad aumentare e l’arrivo di soli 200 euro, che copre appena il 10% delle spese aggiuntive da essa scaturite, non può rappresentare un contributo efficace per fare fronte ai problemi economici di molte famiglie. La situazione politica attuale non dovrebbe comunque impedire l’erogazione del bonus 200 euro ad agosto e settembre (sempre che venga confermato, cosa che non è ancora stata ufficializzata e per cui si attende una risposta definitiva).

Il Governo, infatti, perseguirà nella sua azione politica almeno fino alle prossime elezioni del 25 settembre, quindi le decisioni prese non dovrebbero essere messe in discussione. Aspettiamo la definizione del Decreto Aiuti, prevista per la fine di luglio, per meglio capire la posizione che hanno scelto di intraprendere le forze politiche. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

