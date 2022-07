La scorsa sera del 4 luglio 2022, durante la conferenza della serie Xiaomi 12S, è stata ufficialmente rilasciata anche la Xiaomi Mi Band 7 Pro ed è stata messa in vendita immediatamente in Cina stesso quella notte. Adesso, i primi utenti che hanno effettuato ordini hanno già ricevuto il nuovissimo braccialetto smart del colosso cinese, ed è stato ottenuto anche il primo aggiornamento firmware alla versione 1.2.22. Il registro mostra che la Mi Band 7 Pro è stata lanciata ufficialmente, dunque è possibile già eseguire l’aggiornamento all’ultima versione per provare tutte le nuove funzionalità. A questo punto, andiamo a vedere insieme cosa comprende il nuovo update.

Il nuovo aggiornamento firmware alla versione 1.2.22 della Xiaomi Mi Band 7 Pro prevede il supporto ai pagamenti tramite WeChat, l’aggiunta del riconoscimento automatico del movimento per tre nuove attività come il salto della corda, il vogatore e le macchine ellittiche, poi ancora sono state ottimizzate le funzioni di monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2) e altre funzioni di monitoraggio della salute. È stato poi migliorato il promemoria di disconnessione del Bluetooth, inserito il supporto per la modifica di alcune componenti dei quadranti preimpostati ed il supporto a più quadranti di mercato.

Per la prima volta Xiaomi Mi Band 7 Pro adotta un grande schermo quadrato da 1,64 pollici dotato di un rapporto schermo del 70%, supporta un display AOD ed è inoltre dotato di un braccialetto colorato con fibbia a sgancio rapido e supporta la regolazione intelligente della luminosità. Il device possiede un modulo GPS integrato, che può registrare con precisione la traiettoria del movimento anche senza lo smartphone e dispone inoltre di 117 modalità sportive integrate e 10 percorsi di corsa di diversa intensità. Per adesso la nuova smart-band di Xiaomi è disponibile solamente nel mercato cinese al costo di 399 CNY, che al cambio corrisponde a circa 58 euro. Resteremo aggiornati circa il possibile approdo anche sui mercati globali.

Continua a leggere su optimagazine.com