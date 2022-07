La nuova Xiaomi Smart Band 7 Pro è finalmente stata presentata, ponendosi come una sorta di dispositivo ibrido tra smartband e smartwatch. Il braccialetto integra uno schermo AMOLED da 1.64 pollici con risoluzione di 280 x 456 pixel a 326 ppi, oltre che ad un sensore per la frequenza cardiaca, quello per rilevare la quantità di ossigeno presente nel sangue, il chip NFC per i pagamenti contactless, il GPS con GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS, l’accelerometro ed il giroscopio.

La Xiaomi Smart Band 7 Pro presenta la connettività Bluetooth 5.2 BLE, un sensore di rilevamento della luce ambientale ed una batteria da 235mAh (fino a 12 giorni di autonomia se utilizzata con moderazione e fino a 6 giorni in uso intenso), quindi più grande rispetto a quella con cui è stata equipaggiata la Xiaomi Mi Band 7. Il device ha dimensioni di 44,7 x 28,8 x 11 mm, per un peso di 20,5 gr. Rispetto al modello liscio, la Xiaomi Smart Band 7 Pro include uno schermo più grande e più largo, il modulo GPS, il chip NFC, il sensore di luce ambientale ed una batteria maggiorata da 235mAh. Sono presenti anche alcune watchfaces aggiuntive, un più alto numero di funzioni dedicate allo sport ed una velocità di ricarica superiore. Il braccialetto arriverà nelle colorazioni oro chiaro e grigio scuro, in abbinamento ai cinturini verde, bianco, arancione, rosa, nero e celeste, con in aggiunta il verde van Gogh ed il grigio Monet.

La Xiaomi Smart Band 7 Pro costerà in Cina 399 CNY, il corrispettivo di circa 57 euro al cambio attuale. Non sappiamo se ed a quale prezzo arriverà il prodotto in Italia, ma di sicuro costerà di più rispetto alla controparte cinese. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

