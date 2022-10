Il fantastico Xiaomi Smart Band 7 Pro (2022) è giunto con un interessante sconto su Amazon nella versione italiana e nel colore Black al prezzo di 79,99 euro (invece di 99 euro di listino) con un risparmio netto del 19%. Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce e la disponibilità è immediata. L’orologio è dotato di una struttura in metallo intensamente lucida, ed è un ottimo personal trainer per il fitness grazie alle moltissime nuove esperienze sportive con 14 modalità di allenamento specializzate. Andiamo a scoprire insieme altri dettagli tecnici e caratteristiche di questo straordinario orologio smart, cui commercializzazione è iniziata in Italia dallo scorso 7 ottobre 2022.

Il nuovissimo Xiaomi Smart Band 7 Pro presenta un ampio display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici (con una superficie più grande rispetto alla Mi Band 6 dell’84,4%) con un vetro curvo 2,5D perfetto per una visualizzazione maggiormente dettagliata delle vostre informazioni. Il device risulta piuttosto versatile con più di 100 quadranti: il tracker di attività vi accompagnerà nelle vostre attività quotidiane con il monitoraggio della salute, della frequenza cardiaca, della SpO2 e del sonno. Il dispositivo è impermeabile fino a 5ATM e mostra un design raffinato con un cinturino in TPU antibatterico. La Xiaomi Smart Band 7 Pro è in grado di offrire più di 110 modalità di allenamento, tra cui modalità professionali e corsi di corsa.

Offerta Xiaomi Smart Band 7 Pro Nero Tracker di attività Sport, impermeabile,... Grande schermo: la Band 7 Pro ha un ampio display AMOLED ha un ampio...

Versatile: oltre a personalizzare lo schermo con oltre 100 quadranti,...

Le sue prestazioni risultano ottimizzate grazie alla batteria da 235mAh, la cui durata è garantita fino a 12 giorni di utilizzo. L’orologio intelligente, oggi in super sconto su Amazon, è compatibile con i sistemi Android 6 e iOS 10. Il sistema operativo a bordo del smartband è AsteroidOS e la capacità di memoria è da 8MB. Inoltre, lo Xiaomi Smart Band 7 Pro, dotato di connessione Bluetooth 5.2, può essere utilizzato senza smartphone con un tracciamento sportivo GNSS, che supporta BDS, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS. Affrettatevi all’acquisto!

Continua a leggere su optimagazine.com