Il 5 luglio 2021 è morta Raffaella Carrà. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno all’epoca ma da quel giorno è già passato un anno e la televisione italiana, in particolare la Rai, non può non ricordare il famoso caschetto biondo dello spettacolo nostrano e non solo. Un anno senza Raffaella Carrà, è sotto questo titolo che la televisione pubblica ha racchiuso la programmazione speciale dedicata a Raffaella Carrà e che ci terrà compagnia dal 5 al 9 luglio in diversi momenti della giornata e su differenti reti.

La Rai dedica al ricordo dell’artista ampio spazio nei suoi palinsesti: da “Unomattina Estate” a “Estate in diretta”, dai telegiornali nazionali alle edizioni regionali della TGR e, in particolare, martedì 5 luglio ore 13.00 su Rai Storia è la volta di Raffaella in bianco e nero: dagli anni ’60 al 1970 in cui conosceremo i dettagli degli esordi nello spettacolo di Raffaella Pelloni tra allestimenti teatrali e romanzi sceneggiati, fino al suo spazio nello show “Io Agata e tu”. In serata si continua con l’antologia della prima puntata del mitico Pronto Raffaella.

Sempre martedì 5 luglio, alle ore 15.15, su Rai 3 andrà in onda la puntata con l’intervista a Luciana Littizzetto di A Raccontare Comincia Tu mentre su Rai1 andrà in scena una puntata speciale di Techetechete’ alle 20.30, firmata da Salvo Guercio, autore e amico dell’artista. L’omaggio continuerà poi nei giorni seguenti sempre su Rai Storia con nuovi capitoli della biografia di Raffaella Carrà, un’antologia delle interviste a Raffaella Carrà rilasciate in RAI da Enzo Biagi (2000), Bruno Vespa (2004), Vincenzo Mollica (2007) e Fabio Fazio (2013 e 2019).

A queste si uniranno poi due antologie speciali di due show cult ovvero Ma Che Sera e Mille Milioni. Si chiude sabato 9 luglio alle 13.00 su Rai Storia

con un’antologia di Milleluci diretto da Antonello Falqui. Per la ricorrenza la piattaforma RaiPlay i ha pubblicato per la prima volta le puntate dello storico programma Buonasera Raffaella e poi ancora Canzonissima (2 stagioni, 1970-1971), Milleluci (8 puntate 1974), Ma che sera (6 puntate 1978), Carràmba! Che sorpresa (8 puntate 1995), fiction e film con la Carrà protagonista.