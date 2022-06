il 22 giugno è il giorno nel quale Maradona svelò al mondo la Mano de Dios. Era il 22 giugno 1986. Lo Stadio è l’Atzeca di Città del Messico. In campo contro l’Argentina di Maradona l’Inghilterra in una gara che vale la semifinale del Mondiale 86. Ma il match assume un valore simbolico ben più rilevante.

Dopo la terribile guerra, le due nazioni continuano a guardarsi in cagnesco. Maradona è teso. Forse scorge i segni di un evento che cambierà per sempre la sua vita e la storia del calcio. Il primo tempo non è memorabile, neanche per Maradona. Ma alla ripresa delle ostilità lo Stadio Atzeca – che già aveva ospitato la partita del secolo ItaliaGermania4a3 tutto attaccato, diventa il tempio nel quale Maradona abbandona la sua natura umana per diventare D10S.

Dopo una combinazione al limite dell’aria il pallone s’impenna. La sfera è contesa dal gigantesco Shilton, ma è Maradona a vincere la battaglia aerea. Grazie alla Mano de Dios. Centomila persona all’Atzeca, miliardi di persone davanti al teleschermo non comprendono cosa sia accaduto. Maradona ha segnato con un colpo irregolare di mano. Ma in realtà è stato D10S con la Mano de Dios a violare la porta inglese (leggi di più).

E’ la rete più bella della storia del calcio. Proprio perché non è umana ma divina. La segnatura stravolge tutte le regole della gravità e della balistica. Solo D10S Maradona poteva compiere un simile prodigio sublimando la sua colpa umana in una pulsione divina. La Mano de Dios è soprannaturale, geniale, misteriosa. Non può esser valutata con parametri umani come la moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Per fortuna quel giorno a L’Atzeca il VAR non era ancora stato inventato. Il trabiccolo elettronico avrebbe scoperto la divina profanazione di Maradona ed avrebbe annullato la rete più bella della storia del calcio. Certo poi, qualche minuto dopo, Maradona ridiventerà D10S e scartando tutta l’Inghilterra realizzerà un’altra rete leggendaria. Ma questo slalom sublime è ancora umano e non divino come la Mano de Dios.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Cinema e Serie Tv, Musica e spettacoli, Tecnologia (leggi di più)